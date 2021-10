Načrti in nepravilnosti kulturne politike

V nadaljevanju preberite:



Ministrstvo za kulturo je objavilo osnutek resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028, ki »celostno obravnava in povezuje več različnih področij, s ciljem pripraviti celovito in heterogeno strategijo na področju kulture za obdobje osmih let«. Čeprav naj bi bile v dokumentu upoštevane tudi posledice, ki jih je kulturno-kreativnemu sektorju prizadejala pandemija, je ministrstvo poudarilo, da »ne prinaša prelomnih sistemskih novosti, temveč poskuša smiselno in konstruktivno nadgraditi tiste strukturne rešitve, ki so se že pokazale za uspešne in pozitivne«, pri tem pa, kot poudarjajo številni, izpušča ključne ukrepe in programske smernice na področju filma in avdiovizualne dejavnosti, knjižnične dejavnosti, arhitekture, kulturne dediščine, uprizoritvenih umetnosti in drugih. O smiselnosti in ustreznosti zastavljenih razvojnih ciljev smo povprašali tiste, katerih delovanje bodo pogojevali in usmerjali v prihodnjem desetletju.