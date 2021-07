Nazaj k humanizaciji in socializaciji tehnologije

V nadaljevanju preberite: Mariborski multimedijski center Kibla je začel svojo pot kot kibernetična kavarna, edini javni prosti dostop do interneta v mestu, v 25-letih pa je s tremi razstaviščnimi lokacijami po besedah predsednice Aleksandre Kostič prerasel v enega od najintenzivnejših razstavnih in produkcijsko-raziskovalnih umet­niških centrov v radiju tristo kilometrov. Kot je poudarila kljub napovedim tehnofuturistov o eksponencialnem razvoju tehnologije v prihodnjih desetlet­jih ni bil predviden vsestranski razmah interneta z družbenimi omrežji in mobilne telefonije. »Čas je narekoval vrednotenje tehnologij v odnosu do ekonomije in prava, avtorskih pravic in iskanja alternativnih izhodov iz tega primeža. Res se je odprl prosti dostop do informacij in znanja za vse, omogočil globalno sodelovanje in povezovanje. Prinaša pa seveda tudi globalno škodo«.