Nenavadna dražba predmetov Beatlov

Avkcijska hiša Julien's Auctions in družba YellowHeart, ki se ukvarja s trgom NFT oz. z nezamenljivimi žetoni, 7. aprila pripravljata dražbo predmetov, ki so bili nekoč last članov skupine The Beatles. Na dražbi, ki že poteka tudi na spletu, lahko zainteresirani kupijo NFT žeton in postanejo njegov edini lastnik, ne postanejo pa lastniki predmeta.

Izklicne cene za NFT žetone so visoke, denimo za osnutek pesmi Hey Jude, ki ga je napisal Paul McCartney, je izklicna cena 30.000 dolarjev, je razvidno iz spletne strani YellowHeart. Kot je med drugim zapisano v opisu poleg fotografije predmeta, je lastnik tega osnutka v fizični obliki Julian Lennon, tisti kupec, ki bo na dražbi ponudil največ, pa bo postal edini lastnik NFT žetona in bo s tem simbolično prejel delež edinstvene Lennonove zapuščine.

Žetone bo mogoče dobiti tudi za druge predmete, kot so plašč Johna Lennona, ki ga je nosil v glasbenem filmu Magical Mystery Tour in so ga posneli Beatli, Lennonov suknjič iz videa za skladbo Help! in tri kitare. Vsi predmeti so iz zasebne zbirke Lennonovega sina Juliana, piše revija Variety.

Na dražbi bo tudi Lennonov plašč iz Magical Mystery Tour in zapis skladbe Hey Jude. FOTO AFP

Kupec bo prejel žeton v obliki avdio/vizualnega zbirateljskega predmeta, ki mu bo dodan zapis Juliana. Ta je za Variety med drugim povedal, da je osebne predmete očeta in drugih članov skupine zbiral 30 let. Kot je poudaril, jih je imel večinoma zaprte v trezorju, da se jim ne bi kaj zgodilo, nekaj pa jih je občasno na ogled postavil na razstavah po Evropi.

Za tokratni projekt se je odločil, ker želi pobliže predstaviti očetovo zapuščino javnosti. Nekaj teh predmetov je povezanih tudi z njegovim novim albumom, ki ga bo izdal aprila, je še povedal za Variety.

Del dobička naj bi šel za varovanje okolja FOTO: REUTERS

Del prihodkov od prodaje zbirke NFT bo namenjen Lennonovi fundaciji White Feather Foundation, ki bo sredstva uporabila za nakup certifikatov na platformi Nori, ki jih izdaja za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida.