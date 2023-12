Nevsakdanja plat vsakdanjega sobivanja

V nadaljevanju preberite:

»Na razstavi je prikazano univerzalno bistvo konjev, ki že več tisočletij igrajo glavno vlogo v človeški predstavi kozmologije in duhovnih dimenzij nevidnega sveta,« je o postavitvi Sveti konji – nebesni jezdeci zapisal njen kustos Marko Frelih.

Konj je spremljal človeka od prazgodovine do novega veka, sodobni tehnološki razvoj pa je zmanjšal njegovo uporabnost. Od bronaste dobe do srednjega veka so konja ponekod pokopali z jezdecem; konjska lobanja je magično ščitila posestvo, zakopana pod prag pa varovala vhod v hišo. Povezan je tudi z raznimi bogovi, med njmii skrivnostno keltsko-rimsko Epono, in svetniki, od katerih sploh niso vsi vedno (bili) upodobljeni z njim.