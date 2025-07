Pridržali 123 oseb, na tribunah tudi Janša, pri Levici pravijo: To je sramota

Približno ob polnoči je Marko Perković Thompson odpel svoje, sedaj je čas za statistične analize. Organizatorji za HRT potrdili, da se je na zagrebškem hipodromu zbralo 504.000 ljudi, s čimer je ta koncert največji glasbeni dogodek v zgodovini Hrvaške. Med obiskovalci je bilo tudi več slovenskih desničarskih politikov, med drugim Janez Janša.

Podatke so razkrili tudi pri policiji. Pridržali so 123 oseb, skupno so opravili 245 intervencij, poroča hrvaško ministrstvo za notranje zadeve.

Prepeval je pred 504.000 ljudmi. FOTO: Damir Senčar/AFP

Od 123 pridržanih so jih večinoma pridržali zaradi posedovanja pirotehničnih sredstev, takšnih primerov je bilo 111. Kljub temu se zdi, da takšno policijsko ravnanje ni imeli kaj preveč smisla, saj so bakle gorele vseskozi.

Od ostalih primerov so izpostavili še dva moška, ki sta se povzpela na zaodrje, a so ju hitro umaknili.

FOTO: Damir Senčar/AFP

Veliko dela so imele tudi reševalne ekipe. Opravili so 245 intervencij, večinoma zaradi zastrupitve z alkoholom, pa tudi zaradi lažjih ran, alergijskih reakcij, bolečin v prsih in motenj zavesti.

FOTO: Damir Senčar/AFP

Levica: To je sramota za Slovenijo

Na tribunah VIP je bilo več znanih obrazev, med drugim Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik. Takoj so se oglasili pri vladni stranki Levica, med drugim so zapisali: »Janševa udeležba na koncertu, kjer se poveličuje ustaštvo, je sramota za Slovenijo. Koncentracijsko taborišče, ki ga je med vojno vodil ustaški režim, je bilo še za standarde druge svetovne vojne posebej brutalno. Ustaši so v njem svoje žrtve mučili in klali, za to so imeli celo poseben nož, tako imenovani srbosjek. Kaj točno ima ustaštvo z domoljubjem, ni jasno, sploh če vemo, da so ustaši Italijanom med vojno prepustili Dalmacijo.«

Na tribunah VIP je bilo več znanih obrazev, med drugim Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik. FOTO: omrežje X

Zraven so pripisali, da je »nerazumljivo, da se koncerta udeležujejo naši 'domoljubi', pa čeprav so bili med žrtvami ustašev tudi Slovenci. Ti našega naroda niso priznavali in sanjali o veliki Hrvaški, med vojno pa so zasedli del Bele Krajine in v Jasenovcu pobijali tudi slovenske duhovnike«.

Končali pa so z besedami: »Obisk Thompsonovega koncerta, kjer se v pesmih vzklika ustaški pozdrav, je še en korak v nizu relativiziranja grozot druge svetovne vojne in popolnoma protidržavne in v resnici nedomoljubne drže slovenske skrajne desnice z Janezom Janšo na čelu.«