Thompson pred koncertom sporočil: »Pazimo drug na drugega«

Zagreb odšteva zadnje ure do koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, na katerem danes pričakujejo pol milijona ljudi iz Hrvaške in drugih držav. Po besedah pristojnih gre za največje javno zbiranje te vrste in organizacijsko najzahtevnejši dogodek v zgodovini države. V organizacijo je vključenih več kot 14.000 ljudi.

Thompson je pred koncertom na facebooku vsem, ki prihajajo na nocojšnji koncert v Hipodromu, sporočil: »Pazimo drug na drugega«.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Da bi bil prihod čim lažji, organizatorji priporočajo prenos aplikacije MPT, ki obiskovalce natančno usmeri do ustreznega vhoda glede na kupljeno vstopnico, piše Jutarnji list. Zagreb se pripravlja na velik dogodek: tisoče obiskovalcev pa so pričakovali že od jutranjih ur.

Na koncertu, ki bo potekal na zagrebškem Hipodromu, pričakujejo pol milijona obiskovalcev, za varnost katerih bo skrbelo okoli 6500 policistov in 5000 redarjev. V pripravljenosti bo več kot 200 zdravstvenih delavcev in okoli 100 gasilcev.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Fan cona na Bundeku je svoja vrata odprla ob 10. uri, organizatorji pa pozivajo vse obiskovalce, naj se pravočasno odpravijo proti prizoriščem in upoštevajo pravila vstopa.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Ob vhodu bodo potekale kontrole vstopnic in varnostni pregledi. Preden se odpravijo proti Hipodromu, lahko obiskovalci čas preživijo tudi v pripravljenih conah pri Ini in na Kajzerici.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Vhod na Hipodrom je predviden v popoldanskih urah, odprtih bo približno 500 vhodov, da bi se izognili gneči. Strogo je prepovedano prinašanje hrane in pijače, dovoljena so le plastenke z vodo. Prav tako niso dovoljene zaprte torbe in nahrbtniki – vse, kar se prinese s seboj, mora biti jasno vidno, navaja Jutarnji list.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Mesto Zagreb je zagotovilo pitno vodo za obiskovalce na več kot 40 hidrantih in prek sedmih cistern, nameščenih na ključnih lokacijah po mestu, da bi vsi ostali hidrirani v poletni vročini.

FOTO: Damir Krajac/Cropix

Organizatorji pozivajo k sodelovanju in potrpežljivosti ter obljubljajo, da bo vse pripravljeno za nepozabno doživetje.

FOTO: Damir Krajac/Cropix