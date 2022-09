Nič več prestižnih nagrad

V nadaljevanju preberite:

Nagrada Hugo Boss je veljala za eno najprestižnejših priznanj na področju likovne oziroma vizualne umetnosti. V newyorškem muzeju Guggenheim so jo od leta 1996 podeljevali bienalno, leta 2000 jo je prejela tudi slovenska vsestranska umetnica in arhitektka Marjetica Potrč, zdaj pa se je sodelovanje z nemškim proizvajalcem luksuz­nih oblačil, dodatkov in parfumov končalo.