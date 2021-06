Nova predsednica se bo zavzemala za mlade

Vodenje Slovenskega centra Pen je prevzela Tanja Tuma kot edina kandidatka. Občni zbor je bil sklican po odstopu Toneta Peršaka. V letih 2016-2019 je vodila ženski odbor Slovenskega centra Pen Mira, kot predsednica pa se bo zavzemala za vključitev mladih.



Kandidirala je zato, ker meni, da se mora Slovenski center Pen kot nevladna in aktivistična organizacija odpreti novemu članstvu, predvsem mladim, ki težko vstopajo na literarni trg in težko prodrejo s svojimi idejami.»V društvu nujno potrebujemo njihove sveže ideje in energijo,« je ob izvolitvi povedala za STA.

Ideja po njenih besedah ni nova, dobila pa jo je pri prvotnemu Slovenskemu centru Pen, ki je nastal leta 1926 in je kmalu zatem ustanovil tudi sekcijo mladi Pen. Ta je bil po njenih besedah zelo aktiven in še danes obstaja revija Sodobnost, ki je izšla iz tega kroga.



»Sodobnosti morda ne bo mogoče ponoviti po toliko letih, vsekakor pa lahko naredimo sekcijo mladih. Tako kot je sekcija Mira premaknila veliko predsodkov v glavah in žirij in vseh drugih ljudi, tako upamo, da bo tudi mladi Pen premaknil predsodke in naše društvo popeljal v prihodnost,« je povedala Tanja Tuma.



Tradicije Slovenskega centra Pen so sicer po njenih besedah pomembne in narekujejo, kako morajo delati v prihodnje. Zato je napovedala nadaljevanje blejskih srečanj in delovanje ženske sekcije Mira, ker je po njeni oceni pokazala, da lahko naredi veliko pozitivnega za vključenost književnic na literarno polje in v literarni kanon.

Slovenski Pen ima namreč po mnenju nove predsednice izjemno zgodovino, ker se je vsakič uprl vsem totalitarnim režimom in negativnim trendom, tako leta 1933, ko je glasoval proti nemškemu izključevanju Judov iz Pena, proti nemškemu pregonu komunistov in zažiganju knjig, kot tik pred drugo svetovno vojno, ko je predsednik Oton Župančič v zadnjem pismu članstvu pozval, naj se vsi uprejo fašizmu in nacizmu.



Blejska srečanja je začel v 60. letih in bo letos potekalo 53. po vrsti. Po besedah Tanje Tuma v vsej zgodovini Mednarodnega Pena ni mesta na svetu, ki bi tolikokrat zapored gostil mednarodne goste in pisatelje: »Bistvo Bleda je bilo, da so lahko prišli tako pisatelji izza železne zavese kot pisatelji Zahoda, vrhunec teh aktivnosti pa je bila leta 1984 ustanovitev odbora Pisatelji za mir, ki deluje še danes.«



Letošnje srečanje, ki se bo začelo v sredo, je sicer udeležence po njenih besedah postavil pred veliko izzivov zaradi otežkočenih potovanj. Kljub temu bodo po njenih napovedih gostili skoraj 40 udeležencev v živo iz različnih držav, poleg tega imajo prijavljenih 50 udeležencev po spletu, kar pomeni, da bo generalna skupščina odbora Pisatelji za mir potekala in v dvorani in na spletu.

Vrhunec pa bosta po besedah Tanje Tuma beloruski pisateljici in prevajalki, ki prihajata s posebnim namenom, saj bo odbor Pisatelji za mir preučil in sestavil posebno deklaracijo o svobodi v Belorusiji.



»Poleg tega je tudi Slovenski center Pen pripravil svojo izjavo, ki se dotika predvsem izkoriščanja naravnih virov in posledično vse večje revščine. Mislim, da se bomo dotaknili vseh večjih kriznih žarišč, tudi s poezijo, saj smo v četrtek proti koncu srečanja pripravili pohod okrog jezera za mir, na katerem bomo recitirali poezijo, se pogovarjali in mogoče iskali tudi rešitve,« je še dodala.



Peršak je kot predsednik Slovenskega centra Pen odstopil februarja iz osebnih razlogov.



