Novogoriško gledališče išče novega umetniškega vodjo

Marko Bratuš zapušča mesto umetniškega vodje v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica. Zato novogoriško gledališče prek razpisa, ki je odprt do 27. maja, išče novega pomočnika direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela. Bratuš, ki odhaja zaradi osebnih razlogov, je delo že našel v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani.

»Stvar je ta, da sem res pustil srce na parketu tukaj v Novi Gorici, če se izrazim v športnem žargonu. Doma imam eno situacijo in je zato vožnja med Ljubljano, kjer živim, v Novo Gorico postala tako velika ovira, da preprosto ne zmorem več,« je razlog za odhod pred koncem drugega mandata pojasnil Bratuš.

Ko se mu je pokazala priložnost za delo v podobni instituciji v Ljubljani, jo je izkoristil. Mandat bo nastopil s 1. julijem.

»Vendar bom vseeno ostal v stiku z Novo Gorico, saj bom tudi od tam vodil projekt Dodekalogije, kar je nekaka vmesna varianta, da sem in nisem tukaj. Sicer bi se mi mandat tako ali tako iztekel jeseni leta 2026, tako da sem ga pravzaprav le rahlo predčasno končal,« je še dejal.

Za STA je ob robu ponedeljkove novinarske konference dejal še, da je program za prihodnjo sezono že postavljen in njegovemu nasledniku ali naslednici ne bo treba pretirano hiteti zaradi tega.

Seveda pa bodo Bratuša v novogoriškem gledališču pogrešali, je povedala direktorica Mirjam Drnovšček. »Presenetil nas je, ampak razumem situacijo, ki jo ima. Gre za osebne razloge, o katerih ne bom govorila, ga pa popolnoma razumem. Mislim, da bo delo v gledališču potekalo nemoteno,« je dodala.

Na razpis za umetniškega vodjo novogoriškega gledališča, ki je objavljen na spletni strani SNG Nova Gorica, se lahko zainteresirani prijavijo do 27. maja. V SNG Nova Gorica pričakujejo, da bo imel kandidat visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali nekdanjo univerzitetno izobrazbo na področju humanistike, dobro znanje angleškega jezika, poznavanje področja gledališke dejavnosti, strokovno poznavanje domače in tuje dramatike ter gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter sposobnost za organiziranje in vodenje.

Od kandidatov zahtevajo tudi vsaj pet let dela na področju oblikovanja in izvajanja umetniških programov. V prijavi na razpis morajo predložiti koncept dela za mandatno obdobje.

Delo z izbranim kandidatom bodo sklenili za polni delovni čas do 18. oktobra 2026, kolikor še traja trenutni petletni mandat.