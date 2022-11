Obfestivalske vsebine za vse udeležence

Številne obfestivalske dogodke bi lahko razdelili v tri osnovne kategorije: pogovore in delavnice, razstave ter glasbo. Družabno središče bo Film bar, festivalska knjigarna, v kateri se bodo vsak dan od 15. ure do 21.30 odvijale najrazličnejše vsebine.

Drugo preddverje Cankarjevega doma bo do 20. novembra gostilo razstavo študentov grafične in medijske tehnologije Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ČE BI LIFFE …, na ogled bodo idejni predlogi plakata za Liffe. Letošnji izbirni motiv je bil lik vodomca, glavne festivalske nagrade, vsebinski in likovni pristop pa je spremljala obvezna uporaba logotipa Liffa.

Glasba in kino

V petek, 18. novembra, bo v Klubu CD nastopil Nevidni orkester potujočega kina Bridka Bebiča s koncertom Od kovača do knapa. Gre za glasbeni projekt harmonikarja Bratka Bibiča, ki bo nastopil z uveljavljenimi domačimi glasbeniki – nastop je del cikla Cankarjevi torki. Že teden dni prej, na martinovo, 11. novembra, bo v dvorani E1-2 8. mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov. »V spremljevalni sekciji Podoba-Glasba na Liffu že približno desetletje vsako leto povzamemo dogajanje na področju glasbenega videa. Izpostaviti si želimo predvsem najbolj prebojne dosežke na tem področju, ki najpogosteje napovedujejo prihodnje trende,« je za Delo pojasnil selektor video­spotovskega programa na Liffu Matic Majcen.

»Glasbeni video je danes precej 'veteranska' filmska forma – po tem, ko se ga je v osemdesetih in devetdesetih letih držal sloves nečesa novega, povezanega z mladostniškim zanosom, ga zadnja leta po levi in desni prehitevajo nove oblike prepleta glasbe in videa v spletnem okolju, predvsem na tiktoku. Vseeno se pod površjem dogajajo zanimivi preboji. Letos smo bili priča pojavu videospotov, narejenih s pomočjo umetne inteligence, o katerih se zdi, da vsaj začasno prinašajo nove estetske rešitve. Na letošnjem dogodku na Liffu bomo znova zavrteli izbor najzanimivejših glasbenih videov leta ter se o teh pogovarjali s slovenskim reži­serjem ali strokovnjakom s tega področja,« je dodal Majcen.

Pogovori, predavanja

in delavnice

Odmevnejši dogodek bo potekal v četrtek, 10. novembra, v Slovenski kinoteki, kjer bomo ob izidu slovenskega prevoda avtobiografije Še ne povedane zgodbe gostili režiserja Rajka Grlića, ki mu Slovenska kinoteka in Liffe posvečata retrospektivo. Z njim se bosta pogovarjala prevajalka knjige Ženja Leiler Kos in vodja Kinotekinega filmskega programa Igor Prassel. Zanimiv bo tudi pogovor o sodobnem kosovskem filmu, na katerem bodo sodelovali Blerta Zeqiri, režiserka filma Poroka, Kaltrina Krasniqi, režiserka filma Vera sanja o morju, in Lum Çitaku, direktor Kosovskega filmskega centra. Potekal bo v ponedeljek, 14. novembra, v Festivalskem središču. Med predavanji se bodo dotaknili zanimivih vsebin, kot je promocija kinoprograma na družbenih omrežjih. Za strokovno filmsko javnost bosta na voljo mojstrska delavnica in predavanje scenarista ter režiserja Daliborja Matanića o ustvarjanju televizijskih serij in filmov. Matanić se je zadnja leta podpisal pod vrsto nagrajenih filmov (Zenit) in televizijskih serij (Časopis, Področje brez signala, Molk). Predavanje bo v torek, 15. novembra, v dvorani Lili Novy, v sodelovanju z Društvom slovenskih režiserjev in režiserk.

Dan pozneje bo na tem prizorišču delavnica Filmski posel: kako ohraniti zdrav pristop v razvoju filmske kariere, ki jo bo vodila psihoterapevtka in filmska producentka Rebecca Day (Film In Mind, Združeno kraljestvo). Gre za projekt v sodelovanju z zavodom Motovila. Filmski posel je pogosto stresen, vključuje različne pritike, kot so nizke plače, negotovost zaposlitve, izgorelost, dolgotrajna odsotnost od doma in podobno. Rebecca Day bo prek pogovora spodbudila filmske ustvarjalce k premisleku o duševnem zdravju in tveganjih, ki jih na to področje prinaša filmska industrija. Število sodelujočih bo omejeno, prijave sprejemajo do 11. novembra na www.motovila.si.

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci in starši, ki bodo v okviru projekta Pionirski dom na Liffu lahko obiskali delavnico Filmski prizori (8+), na kateri se bodo udeleženci lahko preizkusili v vlogi filmskega igralca, režiserja, snemalca ali snemalca zvoka. Na delavnici Risana animacija (8+) bodo mladim približali klasično risano tehniko in digitalno 2D-animacijo – predstav­ljena bo tudi brezplačna aplikacija flipaclip, zato bodo sodelujoči potrebovali pametni telefon ali tablico. Prijave sprejema Pionirski dom. Organizirano bo tudi plačljivo varstvo v Družinskem centru Mala ulica. Za druženja do polnoči bo imela odprta vrata kavarna v Kinodvoru.