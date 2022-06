Od prenove Drame do nižjega DDV

Na današnji seji je Nacionalni svet za kulturo (NSK) poročal o svojem delovanju v zadnjih dveh – pandemičnih – letih, ki sta po besedah predsednice Uršule Cetinski močno in dolgotrajno prizadeli vsa področja kulturno-umetniškega sektorja.

NSK je v zadnjih letih podal številne predloge tako v kontekstu osnutka resolucije nacionalnega programa za kulturo (NPK) kot tudi v splošnem – ker številne niso bile upoštevane, predlagajo, da jih na ministrstvu za kulturo (MK) »potegnejo iz predala in tisto, kar MK ni upoštevalo pri pripravi resolucije, vključi v akcijski načrt«.

Predlagali so na primer ustanovitev javne agencije za glasbo, razrešitev problematike upokojevanja baletnikov, skrb za slovenski jezik v digitalnem okolju, uvedbo petodstotnega DDV za vse umetnine, ne le za knjigo, spodbude za razvoj likovne in glasbene kritike ter kritike intermedijske umetnosti, okrepitev medresorskega sodelovanja, pripravo programskih vsebin za gradove, v NPK navedene kot potencial za prenovo, obnovo ljubljanske Drame, okrepitev nezadostne festivalske kulturne politike nasploh, povečevanje konkurenčnosti pri zaposlovanju v kulturi tako pri umetniških kot neumetniških poklicih in številne druge ukrepe.

NSK je v preteklih dveh letih izrazil tudi nestrinjanje z izključenostjo kulturnikov pri snovanju protikoronskih ukrepov v kulturi, ob tem pa se je zavzel za modernizacijo strokovnega ocenjevanja projektov in programov v kulturi. Uršula Cetinski je izpostavila tudi problematiko kulturne infrastrukture tako v smislu vzdrževanja in obnove kot tudi same realizacije projektov.

Predsednica je na seji omenila tudi zaplete okoli javnega sofinanciranja slovenskega filma v letu 2020 in okoli obveznega deleža za umetnost v javnih naložbah na ravni države, predlagala pa je tudi, da bi se ministrstvo aktivno vključilo v napovedano reformo delovnih mest v javnem sektorju, predvsem neumetniških oziroma podpornih poklicev.

Kot je dejal državni sekretar Marko Rusjan, bo ministrstvo pretekle pobude pregledalo in našlo najboljše rešitve; »naš cilj je, da kulturno politiko zastavimo bolj resno,« je dejal. Ob tem je vredno omeniti, da NSK na seji ni omenjal urejanja medijske zakonodaje, saj svet navkljub pobudam »strokovnjaka s tega področja nima«.