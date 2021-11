Odkrijte še nekoliko manj znano zapuščino mojstra Plečnika

Ko razmišljamo o lepotah Ljubljane, se ne moremo izogniti asociaciji na velikega mojstra Jožeta Plečnika, ki je orisal prepoznavno podobo in arhitekturno veličino mesta. In da bi še nekoliko pobliže spoznali arhitekta, ki je zaslužen za to, da se je mesto zapisalo na seznam kulturne dediščine Unesco, so v Turizmu Ljubljana zasnovali edinstveno turo. »Plečnikova dela so mojstrska, njegova osebnost pa zelo samosvoja in posebna. Zato smo ga ob bližajoči se 150. obletnici rojstva želeli predstaviti na poseben način,« pravi mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

Tako je nastalo vodeno spoznavanje mesta Mojster Plečnik za ekskluzivno doživetje Unescove Ljubljane. Gre za butično vodenje po Ljubljani po taktirki Jožeta Plečnika. »Z Mojstrom Plečnikom pri Turizmu Ljubljana širimo družino vodenih tur nove generacije, za goste, ki pričakujejo kakovostno in nenavadno vsebino in so tudi pripravljeni vložiti več. Gre za zahtevno občinstvo in pri oblikovanju doživetja nismo sklepali kompromisov. Mnoge prostore, ki so sicer zaprti za javnost, smo odprli povsem ekskluzivno, samo za doživetje Mojstra Plečnika in samo zato, da si ga bodo obiskovalci za vedno zapomnili,« edinstvenost doživetja predstavi Stuškova.

FOTO: Dunja Wedam

In kam vas bo vodil Plečnik?

Na vodenju boste lahko spoznavali znana in manj znana dejstva o slovenskem vizionarju, tako skozi njegova dela kot tudi prek zgodb in anekdot iz njegove zasebnosti. V majhni skupini boste tako peš in na ladjici odkrivali malo drugačno Ljubljano in se postopoma seznanili s Plečnikovo vizijo, ki tako veličastno spremlja vsakdan meščanov prestolnice in njegovih obiskovalcev.

Vodnik vas bo popeljal po poti, ki jo je arhitekt postopoma preoblikoval po vrnitvi z Dunaja, saj se mu ni zdela dovolj privlačna za dnevne sprehode. Na poti od središča mesta do njegovega doma boste tako od blizu začutili veličastnost njegovega opusa - od bolj znanih arhitekturnih rešitev, kot so Tromostovje, tržnice, Narodna in univerzitetna knjižnica, pa do manj znanih prostorov, kot so Gimnazija Jožeta Plečnika, Plečnikov kabinet na Fakulteti za arhitekturo, Šance na grajskem griču, Kiosk in Peklensko dvorišče. Pot boste zaokrožili z vožnjo po Ljubljanici, obiskom Plečnikove hiše in doživetjem piknika na njenem vrtu (v zimskem času pa v hiši).

FOTO: Dunja Wedam

Na vodenju boste izvedeli veliko informacij o Plečnikovem ustvarjanju in celo nekaj njegovih vsakdanjih razvad. Ste vedeli na primer, da je bil velik ljubitelj kave? Ali pa recimo, da je v njegovem času obstajalo nepisano pravilo glede barve garderobe arhitektov? Plečnika boste lahko spoznali v njegovem najbolj intimnem okolju – domu, kjer vas čaka prav posebna VR-izkušnja.

Plečnikova veličina v posebni zgodbi Skozi vodenje se vam bosta tako korak za korakom izrisala veličina in ustvarjalna obsežnost najpomembnejšega slovenskega arhitekta, ki je s svojimi deli, vizijo in občutkom za detajle Ljubljano popeljal na seznam svetovne dediščine UNESCA.

Mojster Plečnik je nastal v kreativnem sodelovanju med Turizmom Ljubljana ter agencijo za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, skupaj s partnerji: Muzejem in galerijami mesta Ljubljana, Festivalom Ljubljana, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Gimnazijo Jožeta Plečnika.

Razgibano in ekskluzivnih doživetij polno vodenje je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku vsak četrtek ob 13. uri z začetkom izpred TIC ali po naročilu, kar omogoča izvedbo tudi v drugih jezikih.

