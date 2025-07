Na obisku novi medzvezdni popotnik

Prvi je bil 'Oumuamua, drugi 2I/Borisov. 3I/Atlas pa je tretji. Gre za vesoljska telesa, ki so v osončje pripotovala iz drugih zvezdnih sistemov.

Vesoljskega popotnika, ki so ga sprva imenovali A11pl3Z, zdaj pa so mu že nadeli uradno ime 3I/Atlas oziroma C/2025 N1, so po poročanju tujih medijev prvič opazili v podatkih sistema za opazovanje morebitnih nevarnih asteroidov Atlas, zbranih v juniju, in s teleskopi na observatoriju Palomar v Kaliforniji. Atlas za opazovanje neba uporablja teleskope v Čilu, Južni Afriki in na Havajih, v podatkih pa išče objekte, ki se na nebu premikajo. Sistem, ki ga financira Nasa, je s teleskopom v Riu Hurtadu v Čilu vesoljsko telo znova zaznal 1. julija.

Orbita medzvezdnega kometa FOTO: Nasa

Po podatkih s spletne strani Nase medzvezdno nebesno telo prihaja iz smeri ozvezdja Strelca, trenutno je od Sonca oddaljeno 670 milijonov kilometrov. Nebesno telo, ki ga Nasa opisuje kot komet, Zemlji ne predstavlja nevarnosti, saj bo mimo nje švignil na oddaljenosti 240 milijonov kilometrov. Soncu se bo 3I/Atlas najbolj približal 30. oktobra, ko bo oddaljen 210 milijonov kilometrov in bo precej blizu Marsu. »Ker vidimo meglice, to kaže na to, da gre za led in ne le golo kamenje,« je komentiral Jonathan McDowell, astronom s centra za astrofiziko pri Harvard-Smithsonianu. Led pa seveda nakazuje na to, da gre za komet.

Velikost in fizikalne lastnosti medzvezdnega kometa preučujejo astronomi po vsem svetu. Teleskopom bo viden do septembra, potem bo preblizu Sonca, znova naj bi bil viden nato decembra, so še navedli pri Nasi.

Astrofizik Marshall Eubanks je za portal Minor Planet ocenil, da je nebesno telo morda veliko okoli 20 kilometrov, Josep Trigo-Rodriguez z Inštituta za vesoljske študije v Barceloni pa je njegovo velikost ocenil na 40 kilometrov. Več bo jasnega v prihodnjih mesecih – ko bo v bližini Marsa, bi ga lahko opazovali tudi s sateliti, ki krožijo okoli planeta. Mark Norris, astronom na britanski Univerzi Lancashire, je za AFP povedal, da se novi objekt najverjetneje »premika precej hitreje kot druga dva objekta, ki smo ju odkrili prej«.

Nebesnemu telesu so nadeli ime 3I/Atlas. FOTO: David Rankin/AFP

Koliko medzvezdnih obiskovalcev zaide v Osončje, ni znano, gre za relativno majhna nebesna telesa, ki jih je težko opazovati. Astronomi upajo, da jih bodo več lahko odkrili z najnovejšim observatorijem Vere Rubin.

Leta 2017 so astronomi potrdili prvega medzvezdnega opazovalca. Poimenovali so ga ’Oumuamua, kar v havajščini pomeni izvidnik, v čast observatoriju na Havajih, ki ga je odkril. Sprva so ga uvrstili med asteroide, vendar je podolgovati ’Oumuamua kasneje pokazal znake, da je komet. Nebesno telo je dvignilo ogromno prahu, sploh ko je astronom Avi Loeb ponudil razlago, da morda gre za ostanek vesoljske ladje. Drugi objekt, za katerega je bilo potrjeno, da je zašel iz drugega zvezdnega sistema v našega, je bil 21/Borisov, odkrit leta 2019. Tudi ta naj bi bil komet.