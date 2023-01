Pero ni zmeraj močnejše od meča

V nadaljevanju preberite:

Ko je ameriški Pen leta 2020 izdal prvi seznam preganjanih in zaprtih pisateljev Freedom to Write Index (indeks svobode pisanja) s podatki za leto 2019, je bilo v zaporu 238 pisateljev, največ na Kitajskem, v Savdski Arabiji­ in Turčiji, leto pozneje 277 pisateljev v šestintridesetih državah, največ na Kitajskem. Tudi za lansko leto kaže, da bo število preganjanih in zaprtih podobno.