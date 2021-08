Po znanje, poznanstva in navdih

Novi mentorji

Priznani basist Joe Sanders je eden od mentorjev na Kreativni jazz kliniki Velenje. Foto Hermann Menne

Več prijav iz tujine

Jazzinty – odskočna deska v svet

Na zaključnem koncertu udeleženci pokažejo svoje znanje. Takole so se predstavili vokalisti na enem od prejšnjih Jazzintyjev. Foto Davorin Pavlenič

Robert Jukič tokrat uči na Jazzintyju v Novem mestu. Foto Claudio Sabolčec

O mreženju, vplivih in novih tehnologijah

Zdajšnja umetniška vodja Jazzintyja Ana Čop se je tudi sama udeležila velenjske klinike. Na fotografiji z Joejem Sandersom. Foto Claudio Sabolčec

Brez prakse se teorija ne »usede«. Foto Claudio Sabolčec

V Kranju enajst koncertnih večerov

Za mesec jazza načeloma velja april. Da je to mesec, ko naj slavimo dediščino in zgodovino te glasbene zvrsti, so določili v Smithsonianu, leta 2001, in april razglasili za JAM – Jazz Appreciation Month. Pri nas smo se z nekaj dogodki in koncerti v aprilu splošnemu obhajanju vplivnega glasbenega stila pridružili šele v zadnjih letih, a letos je, kot kaže, slovenski mesec jazza avgust.Vendarle je tako po sili razmer. Naše institucije, društva in zavodi nam jazz dokaj enakomerno odmerjajo skozi vse leto. Letos pa april res ni bil mesec za slavje, zato se je vnel pravi boj za poletne termine, v katerih lahko, preden nas zajame četrti val, uresničijo svoj program in dogodke. Tako se je primerilo, da bosta kar dve glasbeni delavnici potekali v tretjem tednu avgusta. To je termin, ki prvotno pripada novomeškemu Jazzintyju, glasbeni delavnici, ki teče že 21. leto, a letos bo v natanko istem času kreativna jazz klinika, kot se ji reče, potekala tudi v Velenju. Nekaj dni zatem pa se bo začel še Jazz Kamp Kranj, ki bo trajal od 19. do 28. avgusta.»Zaradi pandemije smo bili prisiljeni kliniko, ki se je v zadnjih petih letih ustalila v februarskem terminu, prestaviti na poletni čas, čeprav vemo, da je v teh terminih trg že nasičen. Zaradi mojih drugih obveznosti med krompirjevimi počitnicami, zasedenosti mentorjev, predvsem pa zaradi razpoložljivosti prostorov v glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, ki so nam na voljo le med šolskimi počitnicami, je naneslo, da se križamo z Jazzintyjem. Seveda se prihodnje leto vračamo na zimski termin,« je zagotovil saksofonist, ki je kliniko pred petimi leti po desetletnem premoru oživil na temeljih delavnic, ki jih je zasnoval pokojni hrvaški vibrafonistNekaterim starim znancem velenjske jazz klinike se bodo letos pridružili novi mentorji.Jure Pukl, umetniški vodja klinike, takole pojasni izbiro mentorjev: »Nekateri mentorji imajo poseben status v Velenju, saj so bili z nami od samega začetka., eden najbolj priznanih jazzovskih bobnarjev na svetu, je naš dober prijatelj in odličen mentor. Študenti ga obožujejo, s svojo energijo pa prispeva k odličnemu razpoloženju. Prav tako je kontrabasist, znan po imenitnem zvoku in interpretaciji, mentor, ki mlajšim kolegom spremeni mišljenje o kontrabasu, glasbi in sami filozofiji glasbenega življenja.Tudi, trobentač iz Španije, je z nami že od začetka. Zdaj ga sicer nekaj let ni bilo, letos se letos. Tudi on je odlična inspiracija za mlade glasbenike, je zelo odprt do različnih stilov, saj ima med drugim projekt Jazz sreča flamenko.« Med novimi mentorji bodo v Velenju tokrat prvič portugalska vokalistka, ki živi v New Yorku in je zelo iskana umetnica na ameriški impro sceni. Sodelovala je že zin. Iz Francije prihaja kitarist Romain Pilon, Parižan, ki predava na kolidžu California State v ZDA.Na pobudo udeležencev prejšnjih let se letos klinika širi na področje brazilske tradicionalne glasbe. Antonio de Padua je multiinstrumentalist, ki bo predaval o ritmu, harmoniji in melodiji brazilske glasbe. »Veliko jazzistov je našlo navdih prav v brazilski glasbi, med njimi sta prav gotovoin, zato se nam zdi primerno, da ponudimo podrobnejši vpogled tudi v to zvrst glasbe,« pripoveduje Pukl, ki bo prevzel učenje saksofona, ob dveh preostalih slovenskih mentorjih –na baskitari inna klavirju.Delavnice bo spremljal koncertni program z jam sessioni, ki se bodo letos v celoti odvijali pred klubom Max, če bo dež, pa v notranjih prostorih kluba, kar bo gotovo poživilo poletni utrip v Velenju. Že prihodnji torek, 17. avgusta, bosta nastopila Sara Serpa ins, sreda bo v znamenju brazilske glasbe in zasedbe. V petek bodo nastopili mentorji pod vodstvom Jureta Pukla in Raya Coloma, zadnji dan pa sledi koncert študentov, ki bodo tako pokazali, kaj so se naučili v intenzivnih šestih dneh.Pričakovani interes udeležencev je letos, razumljivo, manjši kot prejšnja leta, ko je imela klinika tudi po osemdeset slušateljev. Zanimivo pa se je za zdaj prijavilo več tujcev z različnih evropskih glasbenih akademij, predvsem iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Belgije in Srbije. »Seveda z veseljem in nestrpnostjo pričakujemo slovenske študente. Nekaj mest za klavir in bas je še prostih,« še povabi Jure Pukl.Prav nasprotno pa imajo na novomeškem Jazzintyju več domačih prijaviteljev. Najbolj zasedena programa sta vokal in kitara. Jazzinty je v zadnjem času doživel nekaj sprememb predvsem v vodstvu (vodenje je letosprepustil), pri umetniškem programiranju pa se bo, ki delavnico snuje že šesto leto, pridružila, uspešna pevka, ki trenutno študira v Baslu. Na Jazzinty sta vnesla svež veter in ustaljene prakse nekoliko popestrila. Delavnica se je povezala z nekaj tujimi šolami in konservatoriji – glasbeno akademijo Jazzcampus v Baslu in glasbenim oddelkom Kunst Uni iz Gradca. Jazzinty se je že v preteklosti prek tujih mentorjev povezoval s konservatoriji in glasbenimi akademijami in mladim domačim talentom odpiral vrata do študija v tujini. Številni so tako prek mentorja basistadobili priložnost za študij na New School v New Yorku, nadaljevali študij na konservatoriju princa Clausa v Groningenu na NIzozemskem ali pa diplomirali na bližnjem graškem konservatoriju.Letos bodo prvič po vzoru nekaterih mednarodnih delavnic in festivalov gostili glasbenika v rezidenci. To bo avstrijski kitarist in skladatelj. »Zaradi pandemije nismo mogli uresničiti programa v želenem obsegu in pripeljati v Slovenijo kopice ameriških mentorjev, kot je bilo v navadi doslej. Zato smo se osredotočili na enega, prepoznavnega glasbenika, ki pa prihaja tudi v vlogi 'talent hunterja', lovca na talente. Wolfgang Muthspiel je vodja prestižnega programa Focusyear v okviru Jazzcampusa v Baslu. Program deluje po podobnem principu kot ameriški Inštitut Herbieja Hancocka. Torej vsako leto izberejo devet jazzistov z vsega sveta in jim omogočijo študij s svetovno znanimi mentorji, kot so pianistain, kitarist, pevkain basistka. Naša rezidenca je plod sodelovanja z njihovim programom, ki ga nameravamo gojiti tudi v prihodnje,« razlaga Domen Bohte. Povezava med Baslom in Novim mestom je dobrodejna v obe smeri, saj tudi švicarskemu Jazzcampusu prinaša priložnost, da razširi nabor kandidatov za študij in glasbenih talentov iz našega regionalnega bazena, torej jugovzhodne Evrope, poudari Bohte.Letos bodo mentorji, razumljivo, v večini domači. »V postkrizni situaciji, ki je prizadela glasbeno prizorišče, se nam je zdela prava odločitev, da tako podpremo domače profesionalne glasbenike,« nadaljuje Domen Bohte. Jazzinty je delavnica z najdaljšo tradicijo pri nas in vrsto nekdanjih udeležencev, ki so zdaj priznani glasbeniki in se tokrat nanjo vračajo kot mentorji. Vokal bo poučevala, trobento, saksofon, klavir srbski pianist, kitaro, bas, bobne, uvod v kompozicijo, osnove jazzovske glasbe pa bo slušateljem predavala Ana Čop.Novost letošnjega programa so tudi predavanja, ki bodo odprta za javnost, saj prinašajo splošno zanimive teme. Muthspiel bo osvetlil svojo pot, kako je kot mlad glasbenik z Dunaja našel svoje mesto med najvplivnejšimi jazzovskimi glasbeniki. Govoril bo o pomenu mreženja ter o svojem sodelovanju z založbo ECM. Zvezdana Novaković in Robert Jukič bosta predstavila svoj pogled na kompozicijo ter spregovorila o svojih glasbenih vplivih in osebni estetiki. Kako prepletata sodobno glasbo s folk vplivi, kako se spopadata z besedili v glasbi, kako pomembna se jima zdi interdisciplinarnost v glasbi.Podroben pregled glasbenega posla bo predstavil, glasbenik in direktor kolektivne organizacije Kopriva, ki bo svetoval mladim glasbenikom, kako se postaviti zase v stiku z organizatorjem koncerta, založbo ali kolektivno organizacijo. Trobentačbo razkril možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije v glasbi, in prikazal, kako je mogoče organsko združiti akustično naravo inštrumenta z efekti in elektroniko. Pianist Vasil Hadžimanov pa bo govoril o pomenu glasbenih in kulturoloških vplivov, ki jih glasbenik nosi v sebi, ter o tem, zakaj je sodobna jazzovska glasba polna ljudskih vplivov ter kako ohranjati svojo dediščino in hkrati izoblikovati močno osebno glasbeno identiteto.Na intenzivnem enotedenskem izobraževanju teorija in praksa hodita z roko v roki, zato bodo večeri polni glasbe. Oder tokrat Jazzinty odstopa mladim vokalistkam in vokalistom, udeležencem preteklih delavnic, ki so v zadnjih dveh letih izdali debitantski album. Nastopila bo pevkas projektom MaLinE, pa ansambel KGBL s pevko, koncertirali pa bodo tudi glasbeniki, vključeni v cikel rezidenc, koncertov in performansov Mladi raziskovalci.Na Jazz Kampu Kranj, ki ga je pred vrsto let ustanovil priznani slovenski kitarist, so se že drugo leto zapored odločili, da svoj uspešni program glasbenih delavnic, ki jih je še pred pandemijo obiskovalo od 60 do 80 udeležencev, zaradi morebitnih težav zamrznejo. »Zelo nam je žal, da tudi letos ni delavnic. Veliko ljudi me je spraševalo, ali jih bomo letos imeli, ker so se vmes generacije zamenjale in prihajajo novi mladi, ki si na tak način želijo poglobiti znanje in pridobiti dodatno izobrazbo,« je povedal Grašič. A v Kranju jazz ne bo utihnil. Od 19. do 28 avgusta bodo vsak večer obiskovalce vabili koncerti.Letošnji koncertni program, ki poteka pod posrečeno oznako #krsvetovn #krlokaln, posvečajo vokalistkam. »Gostimo priznane pevke iz domačih in tujih krajev, program se bo odvijal na odru pri Cafe galeriji Pungert na koncu starega mestnega jedra, če bo dež, pa v Layerjevi hiši,« povabi Grašič. Tako bodo kranjske poznopoletne noči krajšale Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Karin Sever & Emil Spanyi Kvintet, Mia Žnidarič in Steve Klink Kvintet, Renata Sabljak Sekstet, Duet Alba & Leo, Ana Bezjak kvartet, Klara Hajdu Kvintet, Aleksandra Aleksijević Kvintet, Ines Reiger Kvartet, v svojem slogu pa bo edicijo zaključila Nina Strnad s kvintetom.