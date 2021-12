Podpisali težko pričakovani sporazum

Danes sta Združenje SAZOR in Gospodarska zbornica podpisala sporazum o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarskih dejavnosti. S tem so se sklenila leta pogajanj, avtorjem del s področja književnosti, znanosti, publicistike ter njihovih prevodov pa je omogočeno izplačevanje avtorskih honorarjev iz naslova fotokopiranja avtorskih del.

»Zavezanci po tem sporazumu so podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in posedujejo ali najemajo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih. Zavezanci bodo na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene z Združenjem SAZOR GIZ k. o., letno plačevali avtorski honorar v skladu s tem sporazumom, Združenje pa bo zbrana sredstva delilo upravičenim imetnikom avtorskih pravic,« so po podpisu pogodbe pojasnili pri Združenju SAZOR GIZ k.o., ki sta ga pri podpisu zastopala Rudi Zaman in Luka Novak, GZS pa je zastopal direktor mag. Aleš Cantarutti.

Trenutno deluje v Sloveniji približno 40. tisoč podjetjih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in bodo od SAZORja dobila poziv k podpisu licenčne pogodbe. S podpisom bodo pridobila dovoljenje za fotokopiranje avtorskih del izključno za lastno notranjo uporabo pri opravljanju svojih registriranih gospodarskih dejavnosti. »Zavezanci so podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, sporazum pa jih glede na število zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo razvršča v tri tarifne razrede, znotraj katerih je določena višina avtorskega honorarja.«

Tovrstni sporazum, ki bo začel delovati že letos, poznajo v večini držav EU, podoben sporazum pa je Združenje SAZOR že podpisalo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kar ureja vprašanje fotokopiranja v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih.

Nekateri zavezanci bodo pogodbe prejeli že letos, vendar bo prva tarifa znašala le 50 odstotkov predvidene, k ise bo nato do 100 odstotkov zviševala do leta 2024. Višina prispevka se bo gibala med 4 in 12 evri za mikrobodjetja, za največja pa med 273 in 1365 evrov.