Pogled z roba vsak dan globljega prepada

V luči podnebnih sprememb je ekologija postala eksistencialna problematika, ki se dotika prav vseh področij našega družbenopolitičnega, gospodarskega in kulturnega življenja, poudarjata Maja in Reuben Fowkes. V knjigi Umetnost in podnebne spremembe (Art and Climate Change, Thames & Hudson, 2022), ki sta jo predvčerajšnjim predstavila v +MSUM, razgrinjata, kako se s tem spoprijemajo sodobni umetniki.