Umrl je Lado Kralj

V 84. letu starosti se je poslovil priznani pisatelj, literarni in gledališki kritik, teatrolog, dramaturg, urednik, prevajalec in profesor Lado Kralj, so sporočili z založbe Beletrina.

Lado Kralj se je rodil leta 1938. Za svojo zbirko kratke proze Kosec koso brusi (2010) je prejel nagrado za najboljši prvenec in fabulo, leta 2014 je izdal romaneskni prvenec Če delaš omleto, v letošnjem letu pa svoj drugi (in zadnji) roman Ne bom se več drsal na bajerju (vse tri knjige so izšle pri založbi Beletrina). Kot avtor se je podpisal tudi pod znanstvena dela, kot so Ekspresionizem, Teorija drame in Primerjalni članki, kot urednik pa pod Zbrano delo Slavka Gruma (1976) in Zgodbe iz tridesetih let (2010) Milene Mohorič.

Po diplomi je študiral na New York University in bil dramaturg v avantgardnem gledališču The Performing Garage. Leta 1970 je bil soustanovitelj in prvi umetniški vodja eksperimentalnega Gledališča Glej, ob povratku iz ZDA pa je ustanovil gledališče Pekarna (1971–1977). Društvo gledaliških kritikov in teatrologov mu je leta 2020 podelilo nagrado za življenjsko delo.

Ob tem je bil Lado Kralj zaposlen kot novinar na RTV Slovenija ter kot asistent asistent dramaturgije na AGRFT v Ljubljani, bil je zvezni selektor Festivala malih in eksperimentalnih gledališč v Sarajevu (1975), predsednik žirije Borštnikovega srečanja v Mariboru (1986) in predsednik žirije za Grumovo nagrado (do leta 1998). Med letoma 1978 in 1982 je deloval kot umetniški vodja Ljubljanske Drame, 1982–1987 kot svobodni kulturni delavec. Od leta 1987 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1992 postal izredni profesor primerjalne književnosti in literarne teorije.

