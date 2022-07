Poslovila se je Aleksandra Kostič

Na redkih področjih, še posebej kar se tiče sodobne umetnosti, je imel Maribor pionirski značaj v slovenskem merilu, ena takšnih institucij je bil multimedijski ter kulturni in izobraževalni center Kibla. In med najzaslužnejšimi za njegov prodor in pozicioniranje ne samo na slovenski, temveč na mednarodni likovni in vizualni sceni je bila nedvomno Aleksandra Kostič, dolgoletna vodja in predsednica centra, ki se je poslovila v 57. letu starosti.

Diplomirana umetnostna zgodovinarka se je po nekajletnem delu v Umetnostni galeriji Maribor v 90. letih prejšnjega stoletja odločila za drugačno, takrat zelo smelo pot ustanavljanja sodobnega multimedijskega in intermedijskega centra. Kibla se je hitro razvila v enega najbolj prodornih tovrstnih centrov, ki je narekoval tako teoretične kot tudi in predvsem praktične smernice takratne tako imenovane novomedijske umetnosti poleg tega pa se je kot vsestranska kustosinja, piska, entuziastična strokovnjakinja za sodobno tehnologijo in menedžerka posvetila tudi številnim drugim področjem.

Bila je sourednica in tekstopiska zbirk TOX in Folia, selektorica in kuratorka Mednarodnega festivala računalniških umetnosti, soustanoviteljica MMC Kibla in KiBele, vodja tehnološke prenove mariborskega centra skozi Mrežo multimedijskih centrov ter ne nazadnje tudi ena od pomembnejših idejnih vodij in soavtorica koncepta projekta Evropske prestolnice kulture v Mariboru.

V zadnjem desetletju je zasnovala je Mrežo centrov raziskovalne umetnosti in kulture in je vse do zadnjega tudi vodila mrežo RUK/Kibla ter KIBLA2LAB. Vzpostavila je razstaviščna prostora artKIT ter Kibla Portal, slednji sodi med največja slovenska razstavišča, ob tem pa je pomemben predvsem domišljen in raznovrsten razstavni program, ki sega od klasičnih likovnih del do aktualnih visokotehnoloških projektov. Zanjo je bila značilna izjemna inkluzivnost, saj je z enako mero navdušenja v Kibli redno prezentirala tako klasična dela Marka Jakšeta kot najnovejše multimedijske programe. Z Aleksandro Kostič sta Maribor in Slovenija nedvomno izgubila eno najbolj prodornih organizatork in kustosinj, ki se je angažirala na najrazličnejših kulturnih področjih in je bila v vseh izredno suverena, ob tem pa je vedno ohranila svojevrstno distanco do modne popularnosti in prehodnih kulturnih trendov.