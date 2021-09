Preplet estetike in etike

V nadaljevanju preberite:



Cukrarna, ki je bila leta 1828 zgrajena kot rafinerija sladkorja, bo 24. septembra znova odprla vrata, a ne kot tobačna tovarna ali vojašnica, temveč kot največji razstavni prostor v prestolnici, ki pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane prinaša nove produkcijske zmožnosti, strategije in umetniške prakse. Stavba, ki je bila po požaru leta 1858 zatočišče najranljivejših slojev prebivalstva (tudi umetnikov in piscev slovenske moderne), v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja pa kompleks socialnih stanovanj in zavetišč, bo kot galerija delovala pod umetniškim vodstvom Alenke Gregorič, ob tem pa mora po besedah direktorja MGML Blaža Peršina postati »prevodnik želje, da bi umetnost spodbujala nove razmisleke o času, v katerem živimo«.