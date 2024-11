Prihodnje leto bo v znamenju kulture

V nadaljevanju preberite:

Približno osemdeset dni je še do začetka evropske prestolnice kulture, ko bosta prvič v zgodovini pod tem nazivom to postali dve mesti, za ta čas združeni v eno: najmlajše slovensko mesto Nova Gorica in italijanska Gorica.

Skupna vrednost projekta s sloganom Gremo! Brezmejno (angl. Go! Borderless) je več kot 200 milijonov evrov, kar je pomembno predvsem za kulturno produkcijo, ki ji na tamkajšnjem območju kronično primanjkuje prostorov.

Ministrstvo za kulturo je pri tem podprlo dve ključni investiciji, gradnjo zunanjega avditorija SNG Nova Gorica, ki ga bodo odprli prihodnje leto ter bo namenjen tako lokalnim kot nacionalnim prireditvam, in prenovo vile Rafut.