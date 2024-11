Prihodnje leto en razpis za projekte, drugi za delovanje društev

Mestna občina Celje je zaključila poziv za financiranje programov ljubiteljskih kulturnih društev. Na voljo je bilo 15.000 evrov, vsako društvo je lahko dobilo največ tisočaka. Poziv so objavili, potem ko na dveh letošnjih razpisih veliko celjskih društev ni bilo uspešnih in niso dobili ničesar. Na poziv se je prijavilo 15 društev, z dvanajstimi je občina že podpisala­ pogodbo.

V marsikaterem ljubiteljskem društvu so bili po objavi rezultatov razpisov, na katerih so skupno odobrili za 251.540 evrov projektov, zelo ra­zočarani. Na enoletnem razpisu je bilo uspešnih manj kot polovica prijav, na dvoletnem le tretjina. Občina je z drugačnimi pogoji kot prejšnja leta iskala kakovost in presežek, nekatera društva pa potrebujejo zgolj nekaj denarja za delovanje.

Napako, da bi morali poskrbeti tudi za ta vidik, so na občini popravili s pozivom, ki se je iztekel prejšnji teden. Kot je povedal vodja oddelka za družbene dejavnosti Bojan Cvelfar, se je prijavilo 15 društev: »Postopek še ni povsem zaključen, ker smo zadnji dan dobili še tri prijave, ki jih komisija še ni dokončno obdelala. Dvanajst jih je izpolnjevalo pogoje, pogodbo so že podpisali.«

Po letošnji izkušnji za prihodnje leto načrtujejo dva razpisa. Eden bo za ambicioznejše projekte v kulturi, za delovanje društev pa bo poseben razpis, je dejal Cvelfar. »Nekatera ljubiteljska društva na projektnem razpisu ne morejo konkurirati s kakovostjo in obsegom, ker so zahteve za nekatere previsoke. Je pa škoda, da jih ne bi podprli, ker je njihovo delovanje v družbi pomembno in jih ljudje potrebujejo.«

Na projektnem razpisu bo ostalo glavno merilo kakovost. »Težko je narediti ambiciozen, kakovosten projekt za tisoč ali največ dva tisoč evrov, kolikor so v povprečju do zdaj dobivala društva. S tem zaviramo tiste, ki imajo željo, znanje. Prav je, da so bolj ambiciozni tudi nagrajeni. Veliko društev je bilo uspešnih že letos, prijavili so kakovostne projekte in se bodo tudi v prihodnje lahko prijavili na projektni razpis.«

Hitrejše odločanje

Predsednica Zveze kulturnih društev Celje Urška Majcen je dejala, da so bile spremembe razpisa nujne. Po njenih podatkih je od 35 društev, ki so v zvezi, ostala brez sredstev okoli tretjina njihovih članov, večina je bila vendarle uspešna. Poudarila je, da je bil letošnji razpis tudi dramilo. »Govorice, da ljubiteljska društva niso dobila denarja, ker so jih dobili profesionalci, so neumnost. Ko bosta minila jeza in razočaranje, se morajo tudi društva realno vprašati, kje smo in kam gremo. Če društvo nima večjih ambicij, nekega cilja, ne more pričakovati, da bo dobilo ne vem koliko, zlasti v primerjavi z društvi, ki imajo ambicije in projekte. Društev, ki delujejo na visoki ravni in vsako leto dvigajo kakovost, imamo v naši zvezi kar nekaj in jih je treba podpirati.« Dodala je, da je prav, da po določenih kriterijih dobijo sredstva za delovanje tudi društva, katerih osnovni cilj je druženje, ob katerem tudi malo ustvarjajo.

Cvelfar je napovedal, da bodo za prihodnje leto projektni razpis objavili predvidoma januarja oziroma najpozneje februarja, predlog novih članov komisij je že priprav­ljen. Tokrat naj bi bilo odločanje bistveno hitrejše, tudi zato, ker bo razpis digitaliziran, kar bo pomagalo tudi društvom, ki so letos ostala brez sredstev tudi zaradi pomanjkljivih vlog, so nam odgovorili iz občine. »To bo izboljšalo proces, poenostavilo prijavo (tehnologija bo prijavitelja sama opozarjala na pomanjkljivosti) in izboljšalo komunikacijo s prijavitelji.«