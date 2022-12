Prvi vstop v svet umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Kulturna četrt Minoriti v Mariboru dobiva dokončno podobo, Slovenija pa ob ljubljanskem še drugi lutkovni muzej. Lutkovni muzej Maribor dokumentira izjemno obsežno zgodovino lutkarstva v Mariboru, kjer je bilo pred natanko sto leti ustanovljeno prvo marionetno gledališče. Zajeli so različna obdobja – iz vsake dekade je prezentiranih nekaj predstav – ter različne lutkovne tehnike. Kar zadeva tehnologijo, se spomladi prihodnje leto obeta pomembna nadgradnja razstavnega koncepta, saj v sodelovanju s centrom Kibla ter mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture Ruk pripravljajo celovito uporabniško izkušnjo z interaktivnimi in 3D-orodji.