Ruski muzealci obtoženi kulturnega genocida

Ruski muzejski delavci so s svojim delovanjem spodbujali in pripomogli k invaziji v Ukrajini, s tem pa kršili kodeks muzejske etike, so na generalni konferenci, ki še do nedelje poteka v Pragi, poudarili števili člani Mednarodnega muzejskega sveta ICOM.

Mednarodni muzejski svet ICOM je vodilna svetovna, neprofitna in nevladna organizacija, ki povezuje muzeje vseh vrst in disciplin, strokovnjake in druge včlanjene institucije. FOTO: arhiv ICOM

Med »kulturnim genocidom« v Ukrajini, kot je to na konferenci označil eden od članov (po podatkih ukrajinske fundacije UACulture, ki redno posodablja Zemljevid kulturnih izgub, naj bi bilo v spopadih uničenih ali poškodovanih več kot tristo petdeset spomenikov in kulturnih znamenitosti, od tega štiriintrideset muzejev), je Anastazija Čeredničenko, podpredsednica ukrajinskega nacionalnega odbora, pozvala k izključitvi ICOM Rusija iz organizacije. Zatrdila je, da naj bi zaposleni v ruskih muzejih ne le organizirali razstave, ki so služile kot propaganda v podporo invaziji, temveč ruskim silam pomagali nezakonito prenašati artefakte iz ukrajinskih zbirk.

Anastazija Čeredničenko je zatrdila je, da naj bi zaposleni v ruskih muzejih ruskim silam pomagali nezakonito prenašati artefakte iz ukrajinskih zbirk. FOTO: arhiv ICOM

Namerno uničevanje kulturne dediščine

Gre za tehten, a radikalen poziv, saj ICOM od svoje ustanovitve leta 1946 še nikdar ni izključil nobenega nacionalnega odbora, nadvse povedno pa je, da članov ICOM Rusija na letošnji konferenci ni. Ob tem je Mihail Borisovič Piotrovski, direktor Ermitaža, enega od najbolj obiskanih svetovnih muzejev, ki je v strogem središču Sankt Peterburga, v intervjuju za RGRU pred časom dejal, da so »naše zadnje razstave v tujini močna kulturna ofenziva. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste 'posebno operacijo', kar številnim ni pogodu. Toda mi prihajamo. In nikomur ne bo dovoljeno ovirati naše ofenzive«.

Kot je za Artnet News na konferenci, na kateri Slovenijo zastopa štiriintrideset članov, poudaril predsednik ICOM Alberto Garlandini, »ICOM obsoja namerno uničevanje ukrajinske kulturne dediščine in Rusijo opozarja na njeno obveznost države pogodbenice haaške konvencije«. Namerno uničevanje kulturne dediščine je vojni zločin in ga lahko preganja mednarodno sodišče, je še dodal.