Salman Rushdie: Besede so zmagoslavne

V nadaljevanju preberite:

Zmeraj, ko britanski literarni zvezdnik Salman Rushdie gostuje v Frankfurtu, vlada razburjenje: leta 1989, v letu fatve, so organizatorji sejma iranskim založnikom enostavno prepovedali prihod v Frankfurt, ko se je leta 2015 pojavil na uvodni tiskovni konferenci, je iransko kulturno ministrstvo odpovedalo obisk in (precej neuspešno) pozvalo k bojkotu še druge muslimanske države. Rushdie je takrat nastop sklenil z ugotovitvijo: »Literatura je močna, pisatelji so šibki.«

Po sklepu odbora borznega združenja nemških založnikov in knjigotržcev, ki od leta 1950 zadnji dan največjega knjižnega sejma na svetu podeljuje nagrado za mir, bo letošnji prejemnik Kašmirec iz Bombaja, britanski pisatelj indijskega rodu Salman Rushdie. Upravni odbor, ki ga vodi Karin Schmidt-Friderichs, je odločitev objavil 19. junija, na dan, ko je pisatelj dopolnil 76 let.