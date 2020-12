Ščepec kulture le za zahod države

INFOGRAFIKA: Delo



Na vzhodu razočarani

Ljubljana – Jutri se v štirih regijah, kjer je stopnja okuženosti z virusom sars-cov-2 znižuje, odpirajo muzeji in galerije. V večini institucij ta korak vlade podpirajo, letošnja statistika pa se zaradi tega ne bo veliko spremenila – v povprečju bo letošnji obisk manjši za šestdeset odstotkov, finančni priliv pa za tretjino.Po besedah, pomočnika direktorice Narodne galerije, je odločitev pozitivna, ne nazadnje imajo trenutno na ogled prestižno razstavo Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu. Na srečo se jim je uspelo s češkimi kolegi dogovoriti, da razstavo podaljšajo za skoraj dva meseca, do 21. februarja. Po mnenju Kuharja bi galerije in muzeji lahko ostali odprti tudi po 29. decembru, ko vlada spet načrtuje njihovo zaprtje. »V galerijah praviloma ni velike gneče, Narodna galerija pa je sploh zelo velika in nobenih ovir ni, da ne bi zagotovili normativov, ki jih zahteva Nacionalni inštitut za javno zdravje,« je poudaril.»Odlok o odprtju muzejev smo pričakovali in se temeljito pripravili. Upoštevamo vse predpisane ukrepe in priporočila. Obisk muzeja je varno in prijetno doživetje: sicer je obiskovalcev manj, kot smo bili vajeni, kar pa jim po drugi strani omogoča bogatejšo izkušnjo ogleda razstav. Upam, da si boste v prihodnjih dneh lahko vzeli nekaj časa zase in za svoje bližnje ter jih popeljali na ogled muzejskih dragocenosti.« Tako se glasi vabilo, direktorja Narodnega muzeja Slovenije.Ker sprostitev ukrepov velja samo za osrednjeslovensko, goriško, obalno-kraško in gorenjsko regijo, so drugod razočarani., kustos in muzejski svetovalec Pokrajinskega muzeja Maribor, je dejal, da so prisiljeni skladno s terminskim načrtom nekatere razstave podreti, ker so jih pripravili tik pred zaprtjem, pa obiskovalcev sploh ni bilo. Jesenske restrikcije so jih še posebno prizadele, saj je to čas skupinskih šolskih obiskov, sicer pa bi morala morebitne spremembe vlada sporočiti vnaprej; zaradi ukrepov so ostali brez muzejskih čuvajev, ki so bili zaposleni prek javnih del, brez njih pa muzeja ni mogoče odpreti čez noč.