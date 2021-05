Še več slabih novic z Javne agencije za knjigo

Pred dobrim mesecem je tedanji vršilec dolžnosti Javne agencije za knjigo Sebastjan Eržen imenoval kuratorja projekta gostovanja Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023; to sta postala doc. dr.in drSvojo odločitev so pospremili z besedami, da gre za kompetentna poznavalca kompleksnega področja, ki bosta vsebinski gonilni sili projekta. »Kuratorja bosta z znanjem in izkušnjami bistveno nadgradila projekt ter omogočila njegovo učinkovito izvajanje in dolgoročne učinke,« so tedaj zapisali na JAK, toda zdi se, da projekt ne bo stekel (tako) zlahka.Sledil je pretres, ko so iz JAK sporočili, da je svet JAK za novega vršilca dolžnosti JAK predlagal upokojenega diplomata. Velik del literarne scene se je na to novico odzval z neodobravanjem in resnimi pomisleki, zakaj se tako pomembna institucija prelaga v roke osebi, ki ni strokovnjak na področju. In to v času, ko je pred Slovenijo zelo pomembno gostovanje na največjem knjižnem sejmu na svetu.Po neuradnih informacijah naj bi Amalija Maček - sicer predavateljica na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, akreditirana konferenčna tolmačka za institucije Evropske unije in priznana književna prevajalka, pa tudi poznavalka nemškega literarnega prostora - s kuratorskega položaja pravkar odstopila »zaradi zdravstvenih razlogov«. Kdo ga bo zasedal v prihodnje, še ni jasno.