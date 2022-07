Srečanje odločnih ljudi

Kamen na kamen = skupnost je moto 10. Ne-festivala, namenjenega širjenju družbeno angažiranega gledališča in ozaveščanju o perečih družbenih temah. Vsa ta leta ga organizira KUD Transformator, ustanovljen prav zaradi potrebe po »širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih«. V Gornjem Gradu poteka od danes do 31. julija.

Gledališče zatiranih je nastalo v šestdesetih letih minulega stolet­ja v Braziliji. Njegove metode je na podlagi teorij in praks Bertolta Brechta in Paula Freireja razvil režiser, politik, pisec in nominiranec za Nobelovo nagrado za mir ­Augusto Boal (1931–2009).

Opolnomočenje neenakih

Njihova uporaba se je preselila v izobraževalne, gledališke in aktivistične kroge v sedemdesetih državah. Metode imajo tudi terapevtske učinke. Z njihovo pomočjo so bile dosežene izboljšave na področju zdravja, infrastrukture, socialnih politik, izobraževanja in družbene ozaveščenosti v več regijah po svetu. Priljubljene so tudi v Evropi, »od Škotske do Romunije, od Islandije do Grčije, v vseh sosednjih državah in ne nazadnje v Sloveniji«.

Gledališče zatiranih demokratizira gledališče in ga daje v roke vsakomur.

Hkrati je gledališče zatiranih prostor, ki odpira vprašanja in dialoge o temah, ki niso deležne dovolj pozornosti – pa bi si jo zaslužile –, in daje glas tistim, ki ga velikokrat nimajo. »Tako demokratizira gledališče in ga daje v roke vsakomur – kot je bilo v začetkih gledališča, ko je bilo prostor svobodnega petja na prostem od ljudi in za ljudi,« so zapisali organizatorji. »Tako tudi tematike za uprizarjanje izhajajo iz in od ljudi ter so ogledalo družbe. Metoda omogoča načine, prek katerih se razjasnjuje vprašanja in raziskuje poti za boj proti neenakostim, diskriminaciji, rasizmu, krivicam in drugim problemom zatiranosti, ki morda na prvi pogled niso vidni ali očitni, pri tem pa doseže tudi večje opolnomočenje 'neenakih' in aktivizem.«

Ne-festival ponuja predstave, delavnice in spremljevalni program. FOTO: arhiv KUD Transformator

10. Ne-festival so na spletni strani pospremili z besedami, da je čas za srečanje odločnih ljudi – »zdaj, ko naše skupnosti ni načela le ekonomija, pač pa tudi epidemija, ko polarizacija seka družinske, prijateljske in medsosedske vezi, sredstva, namenjena kulturi, pa pojenjajo, ko tekmovalnost, kdo bo imel za svoj kvadratni meter, nima srečnega konca, zidovi in virtualnost med nami pa hendikepirajo naša srca«.

Desetletni prispevek

Štiridnevni dogodek v sožitju z naravo in sodelovanju z lokalno skupnostjo poživlja Gornji Grad. Vsako leto na predstave, delavnice in spremljevalni program privabijo približno sto petdeset udeležencev. Letošnjega bo odprlo predvajanje posnetka predstave Babice v kulturnem domu. Izvedbo v živo je preprečila bolezen v tehnični ekipi nastopajočih.

Ena od festivalskih lokacij je tokrat v Zeliščarni. FOTO: arhiv KUD Transformator

»Pandorina skrinjica bo v petek zvečer na gornjegrajskem prizorišču zaživela v rahlo spremenjeni podobi – dogajanje na odru so zgostili in predstavi dodali ognjene plamene upora. Ne-festival bo letos dopolnjevala razstava kustosinje Urše Rahne, na ogled bodo fotografije desetletnega festivalskega dogajanja, ki so jih posneli različni fotografi. Dela bodo visela na 'steni' kozolca, nekaj jih bodo predstavili tudi v Zeliščarni, letos festivalski lokaciji. Prav lokalni zeliščarici Maja in Amanda vodita tri festivalske delavnice, na katerih razkrivata večplasten utrip narave,« so pou­darili v sporočilu za javnost.

Tudi letos nadaljujejo sodelovanje z domom starejših v Gornjem Gradu; pripravili bodo glasbeni dogodek harmonikarja Daniela Mariniča. Ne-festival spremlja mednarodna gledališka izmenjava C. A. T. (Climate Justice. Action. Theatre), ki se ukvarja z gledališčem zatiranih in podnebnimi spremembami, udeležili se je bodo številni posamezniki iz Slovenije, Nemčije in Avstrije, so dodali organizatorji.

KUD Transformator, ki v Sloveniji velja za osrednjo organizacijo, ki deluje po tehnikah gledališča zatiranih ter se pri tem povezuje z nevladniki iz Slovenije in tujine, je bil ustanovljen leta 2012. Pripravljajo delavnice, usposabljanja, izobraževanja ter predstave in performanse o različnih temah za različne generacije. Njegovi člani so strokovnjaki s področij pedagoškega, socialnega, mladinskega dela, multimedijske umetnosti, režije, dramaturgije, novinarstva, komunikologije in drugih. V zadnjih desetih letih so pripravili osemnajst sezonskih produkcij, več kot dvajset ne-festivalskih produkcij, osem rednih letnih izobraževalnih delavnic TAGZ z osmimi zaključnimi produkcijami, dve konferenci gledališča zatiranih v Sloveniji ter se priključili okoljski mreži Resilient Revolt in feministični mreži Magdalene International. Na 10. Ne-festivalu bodo ob proslavljanju obletnice odpirali »vprašanja in pomen skupnosti, ki bo služila bolj solidarni in vključujoči planetarni izkušnji«.