Štiridnevni delovni teden in preživetje kulture

V nadaljevanju preberite:

Več denarja za evropski kulturni­ in ustvarjalni sektor? Verjetno, skoraj zagotovo. Manj birokracije pri uveljavljanju pravic? Morda. Štiridnevni delovni teden, da bi več časa preživeli v uživanju kulture in umetniškem izražanju? Bere se komaj verjetno, a tudi to je eden od predlogov v osnutku poročila Položaj umetnikov in okrevanje kulturnega sektorja v EU.