Svilna pot ni le v ednini

Slovita Svilna pot je skupno ime za več starih kopenskih poti med vzhodno Azijo in zahodno Evropo za prevoz blaga in izmenjavo idej. Razstava Prah in svila: stepske ceste in svilne poti v dunajskem Svetovnem muzeju je pokazala, da Svilna cesta ni imela, kot mnogi mislijo, le enega karavanskega koridorja. Razstava dekonstruira doslejšnje predstave o Svilni poti.