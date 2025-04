Tekstil na tisoč in en način

Made in Anselma je etična in ekološka znamka, ki trajnostno ustvarja oblačila iz zavrženih kosov tekstila. Gre za platformo, ki se od leta 2011 zavzema za ozaveščanje o lepotah in problematiki izdelovanja oblačil, uporabo zavrženih materialov ter povezovanje zainteresirane javnosti, umetnikov in izdelovalcev.

Anselma se je začela, ko je Ana Malalan Čeligoj pripravila tečaj krojenja in šivanja, pokazalo pa se je, da obstaja veliko zanimanja za te spretnosti. Po najemu prvih prostorov je začela oddajati mize, in tako je nastal coworking oziroma sodelo. Povpraševanja po njihovih izdelkih je bilo čedalje več, in tako je nastala znamka Made in Anselma. Skozi ustvarjalnost se je nabralo veliko odpadnega blaga. »Ker sem v osnovi iz vasi, skoraj s kmetije, se mi je vedno zdelo samoumevno, da se porabi vse, kar je pri roki, in da odpadkov tako rekoč ni. Shranjevanje recimo embalaže in ponovna uporaba na primer vrečk se mi od vedno zdita naravna. Tako je bilo naravno tudi, da smo oblačila šivali iz tega, kar smo imeli pri roki. S Tanjo Pađan, ki je del Anselme od začetka, sva zasnovali nekaj krojev, ki so se ponavljali iz različnih materialov. Oblikovanje je osnovno, oblačila so precej klasična in brezčasna. Hotele sva proizvajati oblačila, ki bi bila dostopna širokemu spektru ljudi. Tako je morala biti tudi izvedba precej preprosta, da ni preveč dvignila cene,« je pojasnila Ana Malalan. »Vodilo pri delovanju znamke je čim manj smeti, porabiti vse, kar je na voljo, izdelati uporabne stvari za vsakdanje življenje. Za Anselmo nisem imela posebnih načrtov, vedno zgolj eno stvar naenkrat. Šlo je korak za korakom, ljudje so prihajali in odhajali, vsak je nekaj prinesel in odnesel. Čeprav sem se z Anselmo ukvarjala ves čas, je nisem dojemala kot službo, bolj kot svoj dnevni prostor, v katerem počnem to, kar mislim, da je prav in na neki način koristno. Trudila sem se širiti znanje in vedenje o obrti, ki izumira, in o materialih, ki jih kmalu ne bomo več znali prepoznati.«

Antikvariat metražnega blaga (Štoff)

Anselma neodvisno deluje že 14 let, še vedno si prizadeva za ohranjanje, širjenje in izobraževanje širše javnosti o šiviljski obrti, izvoru oblačil ter tekstilu nasploh. »Služi tudi kot mali inkubator za posamezne umetnike in izdelovalce ter je uveljavljena kot prvi naslov za vprašanja o projektih, povezanih s tekstilom. Sodeluje z različnimi skupinami, organizacijami in posamezniki, predvsem s področja umetnosti in kulture.«

V Milanu bodo povabili obiskovalce k sooblikovanju izdelkov, vsak bo lahko po svoje oblikoval majico, s tem ko bo izbral kombinacije blaga, iz katerih bo majica izdelana. »Tisti bolj zagnani si bodo lahko pod našim mentorstvom na kraju samem sešili majico in jo odnesli domov.« Pripravljajo tudi posebno instalacijo, postajo, kjer bo veliko starih mešanih gumbov, ki jih bo treba sortirati. »Delo z odpadnim materialom – naj je to les, zračnica ali blago, vedno obsega tudi sortiranje in pripravo materiala, česar se potrošniki redko zavedajo.«

Trenutno se Ana Malalan posveča vzpostavitvi kanala za širjenje uporabe odpadnega blaga – postavlja trgovino Anselma Štoff, antikvariat metražnega blaga, volne in drugih šiviljskih materialov v ljubljanskem centru Ledina. »Čeprav Made in Anselma proizvede od 1000 do 1500 kosov na leto, takega materiala kar ne zmanjka. V vseh teh letih se tako imenovani 'dead stock' material še kar pojavlja in je v resnici neverjetno, koliko tega kroži. Počasi nam zmanjkuje prostora za skladiščenje. Hkrati se mi zdi spodbujanje in ozaveščanje o uporabi obstoječih materialov precej pomembno. Ta zapuščina raznoraznih tekstilnih proizvodov – od blaga, čipk, trakov, ježkov, gumbov, zadrg, sukancev, prejic in tako dalje – je namreč pestra in raznolika. Hitro spodbudi željo po ustvarjanju.«