Tomato Košir: Pozorni bodite pri tistih, ki veliko govorijo, a malo povejo

Obstajajo tisti, ki znajo v poplavi dogodkov in informacij videti­ skozi, videti onkraj, zarezati v sredico in iz nje izvleči bistvo, nato pa ga znajo tudi podati, ga položiti v roke drugih skrbno, jasno in odgovorno. Eden od teh je Tomato Košir, oblikovalec vizualnih sporočil, čigar nedavna monografija Vizualni komentar, ki je spremljala razstavo v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, se razpenja čez njegov petindvajsetletni opus.