Temelj demokratičnosti ali izgubljena iluzija?

Na Muzejski ploščadi Metelkova se bo s filmom Državljan Kane Orsona Wellsa nocoj začel festival Poletje na platnu in med platnicami, ki do nedelje ponuja pop-up knjigarno, pet filmskih projekcij in tri pogovore – o usodi tiskanih (specializiranih) revij, dopisništvu iz tujine ter preiskovalnem novinarstvu v Sloveniji.