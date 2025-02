Zvrhana mera dobrega starega humanizma

V nadaljevanju preberite:

»Serija se mitizaciji mesta ne postavlja nasproti neposredno. Na fotografijah se pojavljajo stolpnice, značilen bel dim, ikonični mestni prizori in zanimivi posamezniki, vendar te podobe niso prikazane kot kulise velikega ameriškega mita, temveč s perspektive ljudi, ki v tem mestu živijo edinstvene zgodbe. V središču serije so posamezniki, ki na različne načine iščejo in uresničujejo svoje ideale – stabilno službo, pripadnost skupnosti, družinsko življenje ali pravičnejšo družbo,« pravi vizualni umetnik in fotograf Nik Erik Neubauer.