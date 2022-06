Trobila, tango, harfa, Domicelj in še kaj

Ob velikih projektih bo Ljubljana Festival postregel tudi s številnimi spremljevalnimi dogodki. Za uvod se bo med 22. in 24. junijem odvrtel Ljubljana Festival na Ljubljanici, ki bo potekal od Ribjega trga do Gallusovega in Cankarjevega nabrežja. Križanke bodo prizorišče številnih koncertov, prav tako bo tam potekala mednarodna likovna delavnica. Nastopil bo tudi Marko Hatlak & FUNtango, tokrat s solistoma Bernardo in Marcosom Finkom, pa harfistka Saša Verbicka, v Križevniški cerkvi se bo z razstavo Rêveries/Tja predstavila oblikovalka Tanja Pak.