Tržni in edukacijski projekt

Na deveti izdaji sejma umetnin ART-MUS, ki bo potekal do 23. decembra v prostorih Cirkulacije 2 v Podhodu Ajdovščina 2. v Ljubljani se letos predstavlja več kot sto umetnikov. Obiskovalcem in seveda potencialnim kupcem so na voljo najrazličnejše tehnike in žanri, od slikarstva in kiparstva do fotografije do grafike.

Po besedah organizatorke Nine Jeza, sicer umetnostne zgodovinarke, kustosinje in kuratorke, poskušajo z drugačnim pristopom, saj tesno sodelujejo s predstavljenimi umetniki in umetnicami, vsak izmed njih pa se predstavi s svojo zgodbo.

Namen sejma je tudi izobraževanje kupcev ter seznanjanje s procesom nakupa in zbirateljstva. Ogled in nakup umetnin sta možna tudi preko spletne strani www.art-mus.si, sicer pa tudi letos organizirajo dražbo umetnin. Ta bo potekala jutri, v petek 22. decembra ob 17. uri v podhodu Ajdovščina, vodil pa jo bo izkušen dražitelj Goran Medjugorac - Gogi.