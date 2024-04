Upor pisateljev zaradi Gaze

Ameriški Pen je po obtožbah o protipalestinski propagandi in očitkih, da je plišasta igrača­ v ­rokah ZDA in Izraela, doletela­ nova sramota: skoraj polovica­ od nominiranih pisateljev in prevajalcev je zavrnila udeležbo na vsakoletni podelitvi nagrad prihodnji ponedeljek v newyorški­ mestni hiši. Prireditev so odpovedali in objavili le imena nagrajencev.

Dogajanje v ameriškem Penu nas zelo žalosti, saj je to naš finančno in delovno najmočnejši center v mreži. Četudi v ameriškem centru od začetka izraelske vojne proti Hamasu dobesedno vre in so razkol skušali omiliti tudi nekdanji predsedniki (med njimi Salman Rushdie), njihova neobčutljivost do palestinskega trpljenja tako književnikov kot civilistov - med njimi več kot 13000 otrok - ne odraža vrednot gibanja in naše temeljne listine. V Mednarodnem Penu nimamo pristojnosti, da bi urejali notranje zadeve posameznih centrov. Ameriškemu Penu skušamo pomagati z nasveti, da bi našli enotnost in moč, saj so v preteklosti storili mnogo dobrega, pomagali številnim preganjanim pisateljem. Seveda so obtožbe na njihov račun hude in mečejo senco na celotno mrežo Pena. Lahko rečem, da me je njihovo pomanjkanje empatije prizadelo in da občudujem pokončnost nominiranih pisateljev, ki so iz osebnih prepričanj in v znak solidarnosti s Palestinci zavrnili nagrade. To niso bogati, so pa plemeniti ljudje. Tanja Tuma, predsednica slovenskega Pena in sekretarka mednarodnega Pena

Organizacijo, ki jo v zdajšnjem mandatu vodi nekdanja uradnica zunanjega ministrstva Suzanne Nossel, so nekateri člani letos večkrat pozvali k jasnejšemu in odločnejšemu stališču o vojni v Gazi, očitali so ji tudi, da je opustila prejšnja vodila, si uničila kredibilnost in s tem povzročila revolt med članstvom, nekateri so tudi izstopili. V februarskem odprtem pismu, ki ga je doslej podpisalo več kot 1400 pisateljev, so odgovor centra na dogajanje v Gazi označili za »tih, mlačen, obotavljiv, samoslavilno sredinski«.

Od 61 nominiranih za nagrade, ki naj bi jih podelili na gala dogodku prihodnji ponedeljek, jih je kar 28 zahtevalo, naj o njihovih knjigah ne odločajo, od desetih kandidatov za Penovo najprestižnejšo nagrado Jean Stein, ki zmagovalcu prinese 75.000 dolarjev, se jih je devet umaknilo. To so prejšnji teden v pismu sporočili vodstvu, predsednici odbora Jennifer Boy­lan in direktorici Suzanne Nossel, kot glavni razlog so navedli, da Pen kljub poslanstvu, da globalno varuje svobodo izražanja, ni zaščitil palestinskih pisateljev v Gazi.

Okoliščine, kakršnih še ni bilo

Programski direktorici Clarisse Rosaz Shariyf ni preostalo drugega, kot da je v ponedeljek povedala: »Globoko spoštujemo pisatelje, ki so sledili svoji vesti, tako tiste, ki so zahtevali umik s seznama nominirancev, kot vse druge. Obžalujemo, da so okoliščine, kakršnih še ni bilo, odtegnile pozornost izjemnim delom, ki so jih izbrali cenjeni, pronicljivi in ​​marljivi sodniki v vseh kategorijah.« Različne druge nagrade – Binghamovo, Hemingwayevo, Voelckerjevo in nagrado za prevod – je od 87 nominiranih zavrnilo 20 ­pisateljev.

Za Penovo nagrado Jean Stein, ki jo podeljujejo od leta 2017 za najboljše leposlovno, spominsko, esejistično ali stvarno knjigo, je od desetih nominirancev ostala le knjiga Camille T. Dungy, vendar je sklad pokojne pisateljice Jean Babette Stein od Pena zahteval, naj denarni del nagrade nameni skladu za pomoč palestinskim otrokom z utemeljitvijo, da je bila pokojna pisateljica strastna zagovornica pravic Palestincev.

Zmagovalci, je razložila Clarisse Rosaz Shariyf, ki niso zahtevali umika s seznama nominiranih, bodo prejeli denarne nagrade, v kategorijah, v katerih bi slavil kateri od avtorjev, ki je zahteval umik, nagrad ne bodo podelili, o razdelitvi neporabljenih sredstev bodo odločali od primera do primera.

Nekaj zmagovalcev je ostalo

Čeprav so se morali odreči podelit­venemu večeru, so v ameriškem Penu v izjavi zapisali, da s ponosom slavijo karierne dosežke zmagovalcev, med njimi dramatika Tonyja Kushnerja za življenjsko delo, Suzanne Jill Levine, ki bo prejela nagrado Ralpha Manheima za najboljši prevod, delo dramatičarke in scenaristke Guadalís Del Carmen, ki so ji namenili nagrado mednarodnega gledališkega sklada Laure Pels, dobitnika Hemingwayeve nagrade za prvenec Javierja Fuentesa, nič manj posthumno nagrado Nabokova, namenjeno pokojni pisateljici, kritičarki in dramatičarki Maryse Condé. Dodali so, da so z nagradami od leta 1963 ovenčali številne izjemne literarne glasove, v okviru nabora več kot dvajsetih Penovih nagrad, štipendij in dotacij pa vsako leto razdelijo skoraj 350.000 dolarjev.

Center je z zamudo za pomoč palestinskim pisateljem namenil sklad s 100.000 dolarji, predsednica odbora Jennifer Boylan je prejšnji teden napovedala, da so ustanovili komisijo, ki bo pregledala delovanje organizacije v zadnjem desetletju in ugotovila, ali je bilo skladno s poslanstvom, predlagala naj bi tudi, kako naj se Pen odziva ob morebitnih prihodnjih ­konfliktih.

Po poročanju agencije Associated Press bo ameriški Pen pre­ostale pomladne dogodke, festival Glasovi­ sveta v New Yorku in Los Angelesu ter gala večer v newyorškem Ameriškem prirodoslovnem muzeju, izvedel po načrtih.