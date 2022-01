Ustvarjalni genij dunajske secesije

V nadaljevanju preberite:

Imel je manj kot 30 let, ko je postal profesor na dunajski šoli za umetnost in obrt (danes Univerza za uporabno umetnost), kjer je deloval štiri desetletja. Leta 1903 je Hoffmann s tako imenovano Klimtovo skupino zapustil Secesijo. Tistega leta je s Kolomanom Moserjem – in s finančno pomočjo industrialca Fritza Wärndorferja – ustanovil Dunajske delavnice, umetniško-obrtniško manufakturo za izdelavo nakita, izdelkov za vsakdanjo uporabo, prefinjen dizajn in oblikovanje interierjev.