Kultura in umetnost sta lahko uspešno orodje mehke moči

V nadaljevanju preberite:

Pojem kulturna diplomacija presega zgolj promocijo kulture in umetnosti določene države, saj »pomeni povezovati se, graditi mostove, odpirati vrata in posredovati sporočila«, poudarja Saša Šavel Burkart, vodja Skice Berlin, slovenskega kulturno-informacijskega centra, ki s sestrsko Skico Dunaj deluje kot eden glavnih nosilcev slovenske kulturne diplomacije.

Seveda pa »vsako gostovanje v tujini in predstavljanje umetnosti iz Slovenije še ne pomeni, da smo zaobjeli mednarodno kvaliteto«, meni direktor MGML Blaž Peršin, saj »ne gre samo za grajenje posameznih karier, gre za privrženost iskanja kakovosti v strukturah in kulturni politiki, ki se ne omejuje na povprečnost«.

V prihodnjih letih se bo tako slovenska kot evropska kulturna politika (in s tem kulturna diplomacija) morala spopasti ne le s širitvijo organizirane mreže slovenskih kulturnih centrov in krepitvijo delovanja že obstoječih, temveč tudi s podnebno krizo in njenimi posledicami, konflikti in z njimi povezanimi migracijami ter celo digitalizacijo.