    Svet

    Aljaska v vrhuncu sezone skoraj nima prostora za gostitev delegacij

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    Srečanje v dvoje bo voditeljema omogočilo, kot piše CNN, da se pogovorita, ne da bi ju kdo drug slišal, razen njunih prevajalcev. FOTO: Yulia Morozova/Reuters
    Galerija
    Srečanje v dvoje bo voditeljema omogočilo, kot piše CNN, da se pogovorita, ne da bi ju kdo drug slišal, razen njunih prevajalcev. FOTO: Yulia Morozova/Reuters
    Be. B.
    13. 8. 2025 | 11:16
    13. 8. 2025 | 11:41
    6:37
    Ameriški uradniki, ki so minuli konec tedna v naglici iskali prizorišče za petkovo srečanje med predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, so hitro naleteli na veliko oviro: poletje je na Aljaski vrhunec turistične sezone, zato je bilo močno omejeno število razpoložljivih lokacij, primernih za gostitev obeh svetovnih voditeljev, piše CNN

    Kmalu se je izkazalo, da je edino mesto s primernimi možnostmi za pripravo tako pomembnega vrha Anchorage, največje mesto na Aljaski ter gospodarsko središče z nekaj manj kot 300.000 prebivalci (glavno mesto je sicer Juneau). Le oporišče Elmendorf-Richardson na severnem robu mesta pa po njihovi presoji izpolnjuje varnostne zahteve za zgodovinsko srečanje. 

    image_alt
    Evropski voditelji so bolj opazovalci kot akterji, a vseeno postavljajo pogoje

    Aljasko so sicer za kraj srečanja izbrali, saj je bilo le malo primernih krajev, posebej glede na nalog za aretacijo Putina zaradi vojnih zločinov, ki ga je leta 2023 izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Kot poroča CNN, je Putin predlagal Združene arabske emirate kot »povsem primerno« lokacijo, a so si v Beli hiši mnogi želeli izogniti še enemu potovanju na Bližnji vzhod po Trumpovem majskem obisku. 

    Ameriški uradniki so bili menda zadovoljni in celo nekoliko presenečeni, ko je ruski predsednik privolil v srečanje na ameriških tleh, sploh na ozemlju, ki je nekoč bilo del ruskega imperija. »Zdelo se mi je zelo spoštljivo, da ruski predsednik prihaja v našo državo, namesto da bi mi šli v njegovo ali celo v tretjo državo,« je ta teden dejal Trump, medtem ko je njegova ekipa v naglici dokončevala podrobnosti vrha.

    »Edini boljši kraj za Putina od Aljaske bi bil, če bi vrh potekal v Moskvi,« je dejal Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki se je s Trumpom sprl v njegovem prvem mandatu. 

    Trump in Putin sta se v tistem mandatu na štiri oči srečala v Helsinkih na Finskem, med vrhom leta 2018, ki se je končal z izjemnim trenutkom, ko se je ameriški predsednik pri vprašanju ruskega vmešavanja v volitve postavil na Putinovo stran, in ne ameriških obveščevalnih agencij. Trump se je z ruskim predsednikom na samem leta sestal tudi 2017 med njunim prvim srečanjem na vrhu G20 v Hamburgu.

    image_alt
    Bi si Putin rad s Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom razdelil svet?

    ZDA in Rusija sta, kot rečeno, zgodovinsko povezani z Aljasko. To najsevernejšo in predzadnjo, 49. zvezno državo so Združene države od Rusije za 7,2 milijona dolarjev kupile pred 150 leti. A ruski vpliv se v posameznih delih te oddaljene deželena severozahodnem robu Severne Amerike, ki se razteza le nekaj kilometrov od Rusije, še vedno čuti, piše AFP.

    Sewardova norost

    Ko je danski raziskovalec Vitus Bering leta 1728 prvič preplul ozki preliv, ki ločuje Azijo od Amerike, je bil tudi na odpravi za carsko Rusijo. Odkritje današnjega Beringovega preliva je Zahodu razkrilo obstoj Aljaske, čeprav so domorodna ljudstva tam živela že tisočletja. Beringova odprava je sprožila stoletje ruskega lova na tjulnje, pri čemer je bila prva kolonija ustanovljena na južnem otoku Kodiak. Leta 1799 je car Pavel I. ustanovil Rusko-ameriško družbo, da bi izkoristil dobičkonosno trgovino s krznom, ki je pogosto prinašala spopade z domorodnimi prebivalci.

    Lovci so pretirano lovili tjulnje in morske vidre, njihova populacija se je izjemno zmanjšala,kar je pogibvno vplivalo na gospodarstvo naseljencev. Ruski imperij je tako ozemlje leta 1867 prodal Washingtonu. Nakup območja, več kot dvakrat večjega od Teksasa, so takrat v ZDA močno kritizirali in poimenovali »Sewardova norost« po avtorju dogovora, državnem sekretarju Williamu Sewardu.

    Julij 2018 v Helsinkih FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Julij 2018 v Helsinkih FOTO: Brendan Smialowski/AFP

    A sledi so ostale. Ruska pravoslavna cerkev, ki se je na Aljaski utrdila po ustanovitvi Rusko-ameriške družbe. ostaja eden najpomembnejših ostankov ruskega vpliva v tej državi. Na območju ogromnih ledenikov na jugu polotoka Kenai, kot poroča AFP, ruščina še vedno živi. Navsezadnje pa sta si Aljaska in Rusija sta še vedno geografsko zelo blizu – otoka Veliki in Mali Diomed v Beringovem prelivu sta le štiri kilometre narazen. 

    Ameriška vojska že leta poroča, da redno prestreza ruska letala, ki se preveč približajo ameriškemu zračnemu prostoru v regiji. Vendar pa Rusija očitno nima interesa za ponovno zavzetje nekdanjega ozemlja. Putin je leta 2014 dejal, da je Aljaska preprosto – »prehladna«.

    Skrivnost

    Čeprav so ameriški in ruski uradniki od dogovora prejšnji teden v obsežnih pogovorih pripravljali sestanek, srečanje, ki je sprožilo dogodek, ostaja skrivnost. Trumpov zunanji odposlanec Steve Witkoff je prejšnjo sredo obiskal Moskvo na sestanku s Putinom, ki je privedel do odločitve o srečanju, vendar še vedno ni jasno, kaj natančno je Putin povedal na sestanku.

    Evropski uradniki so večino prejšnjega tedna poskušali ugotoviti parametre mirovnega sporazuma, ki ga je ponudil Putin, vendar so nekateri izrazili nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja jasnosti, ki jo je ponudil Witkoff.

    Trilateralno srečanje, kamor bi se vključil tudi Zelenski, je za zdaj odpadlo, Trump bo sicer na virtualnem srečanju slišal mnenja evropskih voditeljev, da bi pred petkovim srečanjem dobil njihov pogled na zadevo. Obljubil je tudi, da se bo takoj po koncu vrha po telefonu pogovoril z njimi in ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

    Srečanje v dvoje bo voditeljema omogočilo, kot piše CNN, da se pogovorita, ne da bi ju kdo drug slišal, razen njunih prevajalcev. »To je del načrta,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ko so jo vprašali, ali se bosta predsednika sestala v dvoje. »Glede drugih mehanizmov in logistike pa bom prepustila naši ekipi, da o tem spregovori, ko bo vse dodelano.«

    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sredozemlje

    Množične evakuacije zaradi divjanja požarov, na Hrvaškem rdeč alarm

    Z ognjenimi zublji se spopadajo na Portugalskem, Hrvaškem, v Albaniji, Franciji, Španiji, Grčiji, Turčiji in Črni gori.
    12. 8. 2025 | 23:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    srečanje Vladimir Putin Donald Trump Rusija - ZDA Aljaska

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Azija

    V zapor tudi nekdanja prva dama Južne Koreje

    Tožilci trdijo, da je 52-letna Kim zaslužila okoli 500.000 evrov z udeležbo v shemi dogovarjanja o cenah, ki je vključevala delnice prodajalca vozil BMW.
    13. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    UI

    Personalizirana filmska produkcija

    Z razvojem orodij umetne inteligence se radikalno spreminja ne samo model filmskega ustvarjanja, temveč temeljna definicija, kaj film sploh je.
    Peter Rak 13. 8. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Arabsko taktiziranje v času genocida

    ​Egiptovske oblasti urijo pripadnike palestinskih oblasti (PA) za prevzem »varnostnih in upravnih nalog« v Gazi.
    Boštjan Videmšek 13. 8. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Suspendiran nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov

    Fred Kerley naj bi se izogibal dopinškemu testiranju. Ameriški zvezdnik je že napovedal, da bo odločitev komisije izpodbijal.
    Matic Rupnik 13. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Premium
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

