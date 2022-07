Vlada z novimi imenovanji na kulturnem ministrstvu

Vlada je na današnji seji za v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za kulturo imenovala Tonija Tovornika, in sicer od 1. septembra. Poleg tega je Barbari Koželj Podlogar podaljšala mandat v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu, prav tako od 1. septembra.

Tovornik je za v. d. generalnega sekretarja imenovan do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 28. februarja, piše v sporočilu za javnost po seji vlade.

Poklicno pot začel na RTV Slovenija

Tovornik, univerzitetni diplomirani pravnik, je poklicno pot začel na RTV Slovenija, kjer je skoraj deset let kot novinar, redaktor in urednik sodeloval pri številnih oddajah informativnega in izobraževalnega ter mladinskega in otroškega programa. Kot scenarist se je podpisal pod več dokumentarnih oddaj s področij znanosti in umetnosti.

Poklicno pot je nadaljeval na pravnem področju. Bil je dolgoletni odgovorni urednik osrednjega slovenskega pravnega portala IUS-INFO, kjer je oblikoval uredniško politiko, organizacijsko, operativno in vsebinsko vodil uredništvo, skrbel za uresničevanje programske zasnove portalov ter usklajeval delo z drugimi oddelki družbe. Med drugim je kot avtor več let sodeloval s časopisom za pravna vprašanja Pravna praksa.

Generalna direktorica direktorata za umetnost/ustvarjalnost že od leta 2007 dalje

Barbari Koželj Podlogar je vlada podaljšala mandat v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost prav tako do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 28. februarja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ima umetnostna zgodovinarka Barbara Koželj Podlogar bogate vodstvene in mednarodne izkušnje na področju kulture. Od leta 2007 do 2013 je bila generalna direktorica direktorata za umetnost/ustvarjalnost, od 2013 do julija 2015 je vodila službo za EU zadeve in mednarodno sodelovanje in takoj zatem šest let, do konca julija 2021, Slovenski kulturno-informacijski center SKICA na Dunaju.

Poleg tega je vodila koordinacijsko skupino za predstavitve slovenske ustvarjalnosti v tujini in bila odgovorna za slovenske predstavitve literature na knjižnih sejmih v Pragi, Leipzigu in Frankfurtu. Bila je članica sveta zavoda Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 in skrbnica tega projekta na ministrstvu za kulturo. Od leta 2012 do leta 2015 je bila nacionalna predstavnica delovne skupine Evropske komisije Odprta metoda koordinacije za področje kulturnih in kreativnih industrij. Sodelovala pri različnih najzahtevnejših projektih na področju kulturne politike.