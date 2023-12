Vojna v Gazi in kultura: Črtanje zaradi človečnosti

V nadaljevanju preberite:

Francoski tednik L'Obs si je ta teden na naslovnici, ki jo »krasi« podoba Benjamina Netanjahuja, zastavil retorično vprašanje, kako daleč bo šel Izrael v vojni v Gazi. Nasilje, ki ga od Hamasovega grozljivega napada na jug Izraela 7. oktobra spremljamo v Gazi in vse bolj tudi na okupiranem Zahodnem bregu, vsak dan dobiva nove, nezamisljive razsežnosti. Prevladujoča stran uveljavlja svoj vpliv tudi z utišanjem in črtanjem zanjo preveč drugače in narobe – pa čeprav le humano – mislečih.