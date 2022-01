Vse vendarle ni naprodaj

V nadaljevanju preberite:

Avkcijske hiše, zbiratelji in biblio­fili so z navdušenjem pričakovali dražbo literarnih dragocenosti zasebne knjižnice Honresfield, vendar so ostali z dolgim nosom. Združenju Prijatelji nacionalnih knjižnic (FNL – Friends of the National Libraries) je uspelo skoraj nemogoče, saj je v zgolj nekaj mesecih zbralo 17 milijonov evrov, različni rokopisi in redke knjižne izdaje bodo tako ostali v javni lasti. Največ denarja za odkup zbirke, in sicer kar devet milijonov evrov, je zagotovil sir Leonard Blavatnik, zato se bo zbirka odslej imenovala knjižnica Blavatnik Honresfield.