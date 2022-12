Tvoje pismo me je naravnost razburilo

V nadaljevanju preberite:

Pisma so pomemben del kulturne dediščine, ker omogočajo­ ­intimen in avtentičen vpogled v razmišljanja posameznika ali posameznice. Ta ugotovitev je v Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici spodbudila nekaj posebnega: pred tremi leti so začeli zbirati korespondenco posameznikov iz časa, ko so bila pisma najpomembnejše sredstvo sporazumevanja. Zdaj imajo že več kot tisoč pisem.