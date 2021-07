ZDA Iraku vračajo del naropanih arheoloških najdb

ZDA bodo Iraku vrnile več kot 17.000 arheoloških artefaktov, nekateri so stari tudi do 4000 let, ki so bili iz države odpeljani v zadnjih desetletjih. Predmete iz starodavne Mezopotamije naj bi danes s seboj na letalo vzel iraški premier Mustafa al Kademi ob povratku z obiska pri ameriškem predsedniku Joeju Bidnu.



»To je najobsežnejša vrnitev arheoloških artefaktov Iraku in je rezultat mesecev truda iraških oblasti v sodelovanju z ambasado v Washingtonu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal iraški minister za kulturo Hassan Nazim. Obenem je izrazil upanje, da jim bo v bližnji prihodnosti uspelo dobiti nazaj preostanek odtujenih predmetov, še posebej iz Evrope.



Na ministrstvu za kulturo so v izjavi za javnost zapisali, da večina predmetov dokumentira trgovske izmenjave v sumerskem obdobju, ki je v Mezopotamiji trajalo od okoli leta 4500 do 1900 pred našim štetjem.



Kraja iraških arheoloških zakladov se je sicer še posebej razmahnila po letu 2003 po zavezniški invaziji na Irak, ki so jo vodile ameriške sile, pri čemer so bile pogosto v ozadju organizirane kriminalne združbe.



»Nemogoče je prešteti predmete, ukradene z arheoloških najdišč,« je za AFP povedal Qahtan al Obaid iz muzeja v Basri. Arheološka najdišča po državi so bila močno poškodovana in zanemarjena ter muzeji izropani. Iz iraškega nacionalnega muzeja v Bagdadu je bilo ukradenih okoli 15.000 predmetov.



Kot še piše AFP, ni znano, če je med 17.000 predmeti tudi 3500 let stara glinena ploščica z Epom o Gilgamešu. Ta je bila nekdaj del zbirke Muzeja Biblije v Washingtonu, katerega ustanovitelj je milijarder David Green, lastnik verige trgovin Hobby Lobby. Leta 2019 je ploščico zaseglo ameriško ministrstvo za pravosodje, še navaja AFP.

