Zdaj tudi fond dolgo zamolčane znanstvenice

Med številnimi dolgo spregledanimi ali namerno zamolčanimi uspešnimi Slovenci in Slovenkami na tujem je bila tudi etnologinja, antropologinja in etnolingvistka Branislava Sušnik, ki je večino življenja preživela v Paragvaju. V zadnjih treh desetlet­jih je njeno izjemno delo tudi pri nas priznano in popularizirano, ob 100. obletnici njenega rojstva pa so v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) pripravili ­obsežno razstavo.