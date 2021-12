Beseda leta, vredna deset milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

V začetku letošnjega leta skoraj­ nihče ni poznal nezamenljivih­ ­žetonov NFT (non-fungible­ ­tokens), decembra pa je slika povsem drugačna: to je globalni fenomen. Letošnji promet z žetoni je znašal astronomskih deset milijard evrov, kar so nekateri ocenili kot najbolj stimulativen, drugi pa kot najbolj destruktiven faktor finančnih vlaganj na trgu umetnin. Kako vplivni so ti žetoni, kaže tudi odločitev komisije pri založbi slovarjev Collins s sedežem v Glas­gowu, da so za besedo leta 2021 izbrali prav NFT.