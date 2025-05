V nadaljevanju preberite:

Britanec Damien Hirst velja za enega od največjih delujočih sodobnih umetnikov. Dobitnik Turnerjeve nagrade leta 1995 za delo Mother and Child: Divided (Mati in otrok: razpolovljena) je, kot v tem primeru, najbolj znan po živalih v formaldehidu ali platinasti lobanji, posuti z diamanti For the Love of God, manj pa po skicah in risbah. Te so prvič predstav­ljene svetu v dunajski Albertini Modern.