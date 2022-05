Feminizem kot komunikacija z drugimi

V nadaljevanju preberite:

Marsikomu ali, bolje, marsikateri gledalki se zdi, da so strukturni seksizem filmske industrije (na in za platnom) in v splošnem »kreativnih industrij« razkrile šele sodobne holivudske igralke, vendar je na razstavi Uporne muze (Defiant muses), ki trenutno gostuje v dunajskem muzeju Kunsthalle, pou­darjeno, da so aktualna feministična gibanja nadaljevanje pa tudi vrnitev k temu, kar se je, čeprav ne na najrazvpitejšem svetovnem odru, že dogajalo, vrnitev k zahtevam, ki so jih feministke »drugega vala« že odločno artikulirale in tudi popularizirale.