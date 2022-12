Fenomen zase, v rojstnem mestu mnogim neznan

V nadaljevanju preberite:

Februarja je od rojstva Jakoba Savinška, nenavadnega talenta slovenskega kiparstva, ki je heterogen, slogovno in problemsko raznolik opus izoblikoval v komajda (dobrem) desetletju, minilo stoletje. Tedaj brez posebne pozornosti, a so jubilej proti koncu leta izkoristili v Galeriji Miha Maleš v Kamniku, kjer na razstavi Jakob Savinšek 100 predstavljajo dobrodošel izbor njegovih kipov in risb iz svojih zbirk.

Ta dela niso prišla v Kamnik zaradi morebit­ne nakupne politike, občutljive do tega kiparja, pač pa z donacijo Mile Kačič, motiv za jubilejno razstavo pa je podatek iz njegove kratke biografije, ki niti mnogim Kamničanom ni znan: Savinšek se je rodil v njihovem mestu.